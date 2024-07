Web Whatsapp: come accedere da pc e tablet e chattare senza il cellulare

Si può utilizzare WhatsApp senza lo smartphone direttamente con il computer ed i tablet in possesso. Scopriamo come.

La piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta, sin dal suo esordio nel lontano 2009, è entrata nel cuore di tantissimi utenti. Questi ultimi, man mano che è passato il tempo, sono diventati sempre di più, fino a raggiungere numeri da capogiro che l’hanno portata ad essere l’applicazione più utilizzata in tutto il mondo.

Pensate che, adesso, si è prefissata un nuovo obiettivo: raggiungere i 3 miliardi di fruitori abituali. Qual è la chiave del suo successo? La risposta è molto semplice. Si tratta di una piattaforma vicinissima alle esigenze degli utenti. In particolar modo, arrivano costantemente aggiornamenti.

Questi mirano a migliorare la qualità dell’esperienza di utilizzo e ad innalzare quelli che sono i già alti standard di tutela di privacy e sicurezza al suo interno. Come ben sapete, questa piattaforma non è fruibile solo da smartphone, ma gli utenti potranno utilizzarla anche da PC e Tablet. Scopriamo come.

Utilizzare WhatsApp su device diversi è facilissimo

Parliamo di WhatsApp Web. Questa piattaforma, di cui si può fruire da Pc o da Tablet, ultimamente viene utilizzata molto spesso. SI tratta di qualcosa di molto, ma molto utile soprattutto per chi lavora con questi device o studia. Permette, infatti, di non dover tenere sempre lo smartphone a portata di mano.

Sarà tutto su Pc (o tablet) e si potrà visionarla in qualsiasi momento. Ovviamente, qualora qualcuno dovesse scrivervi, le notifiche arriveranno e si faranno anche sentire. Basterà cambiare scheda ed il gioco è fatto. Si perderanno soltanto 5 secondi e non ci si distrarrà per tantissimo tempo. Scopriamo come averla su questi device.

Ecco come avere WhatsApp Web

La procedura è davvero molto, ma molto semplice e non impiegherete più di 15 secondi a portarla a termine. La prima cosa da fare è aprire il browser dal Pc o dal tablet e collegarsi al sito web di WhatsApp, all’interno della sezione “download“. In questa schermata, non dovrete fare altro che pigiare sul pulsante per scaricare l’App sul vostro device.

Fatto ciò, ritornate sul sito di WhatsApp e dallo smartphone avviate l’App. Sullo schermo del Pc apparirà un QrCode da inquadrare con lo smartphone dopo essere entrati, tramite impostazioni App, nella sezione dedicata a WhatsApp Web. Da questo momento in poi, tutte le conversazioni verranno praticamente duplicate anche sulla schermata del Pc in modo che possiate fruirne in tutta libertà.