Twoo, c’è da fidarsi? Cos’è e come funziona il social network

Twoo, la piattaforma network giovane è sicura e affidabile? Ci si può fidare? Scopriamolo insieme.

Al primo impatto, possiamo dire che sia una piattaforma social come tutte le altre che sono sul mercato. C’è da dire, però, che ha una peculiarità. Ebbene sì, avete capito benissimo. Su questa piattaforma si può creare una lista di contatti molto vicini a chi crea il proprio account.

Si può conoscere gente completamente nuova. Inoltre, si può decidere anche incontrarla. Possiamo dire, in realtà, che ci si ritrova di fronte ad un mix tra un social come Facebook, Instagram, TikTok per citarne alcuni ed una piattaforma di incontri. Diciamo che si può utilizzare per fare amicizia, inserire fotografie e post.

Inoltre, c’è una sezione dedicata a quanto hanno voglia di fare nuove amicizie per trovare il proprio compagno o la propria compagna. Al suo interno si potrà visionare profili, inserire nella sezione “ti piace” quelli graditi ed essere inseriti in questa sezione da altri utenti. In caso di inserimento congiunto, si andrà a finire nella sezione “Abbinamenti“.

Crea il tuo profilo ed inizia a conoscere gente

Come su tutte le piattaforme social, anche su Twoo, come già accennato, si ha possibilità di fare nuovissime amicizie che possono, poi, trasformarsi in qualcosa di più. La piattaforma è totalmente gratuita, ma, per avere maggiori speranze di successo, si può decidere di aderire a quello che è il programma in abbonamento.

Gli account Unlimited hanno accesso ad un numero, ovviamente, illimitato di interazioni e giochi per verificare il match con altri profili. C’è, ovviamente, un costo che varia in base a quanti crediti si acquistano. Con un account Unlimited, poi, si ha la possibilità anche di scoprire chi va a curiosare nel profilo. La domanda, però, sorge spontanea: quanto è sicuro Twoo?

Twoo e sicurezza utenti: scopriamo se il livello di guardia è alto

Dopo aver visto e riassunto tutte le sue caratteristiche peculiari, non ci resta altro da fare che comprendere al meglio se si tratti o meno di una piattaforma social da poter utilizzare senza dover stare sul chi va la. Insomma, la questione, come al solito, è sempre la stessa: si può star sicuri su Twoo?

Ebbene, la risposta a questa domanda è molto, ma molto semplice; molto di più di quanto si possa immaginare. Questo perché, dopo essere nata nel 2014 ed aver fidelizzato quasi 200 milioni di utenti, nel 2022 è stata definitivamente cancellata. Quindi, stando a quanto riferito da chi l’ha utilizzata in questo periodo, era sicura. Ora non esiste più.