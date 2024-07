Iliad Applicazione: comoda e sempre con te | Come funziona e cosa puoi controllare

Gli utenti Iliad possono contare su una applicazione dedicata ogni volta che lo vorranno. Scopriamola.

Iliad è uno dei provider di servizi telefonici più giovani presenti sul mercato italiano. È qui solo da sei anni, eppure ha riscontrato sin da subito un successo enorme che l’ha portata ad avere più di dieci milioni di utenze mobile attive. La sua forza sta nelle sue tariffe, economiche e mai in aumento, ed anche in “zero costi nascosti“.

Nessun utente, in pratica, riceverà sgradite sorprese sul proprio conto telefonico. Anzi, in alcuni casi, si ha anche la possibilità di fare un upgrade del proprio bundle, tenendo sempre invariata la quota mensile da pagare: aumentano i giga a disposizione, ma il costo dell’abbonamento resta invariato.

Come ben sapete, poi, nel corso degli anni, questo operatore telefonico ha invaso anche il settore riguardante la rete telefonica fissa. Anche in questo caso l’offerta è spaziale. Purtroppo, però, ha ancora tanta strada da fare prima di ottenere lo stesso successo riscontrato lato mobile. Per tenere tutto sotto controllo, gli utenti hanno a disposizione un’App.

Iliad tutto a portata di click

L’operatore telefonico non solo offre delle offerte megagalattiche, ma ha tantissimi servizi di cui fruire in maniera rapida e, soprattutto, molto semplice. Chi sostiene che non c’è un’applicazione Iliad e che per avere informazioni e controllare dettagli di offerte e SIM si debba ricorrere esclusivamente al browser, si sbaglia realmente di grosso.

Ebbene sì, avete capito benissimo, il sito web esiste ed è ampiamente fruibile ed intuitivo, ma Iliad mette a disposizione dei suoi utenti anche dei servizi su piattaforme da installare sugli smartphone, siano essi Android o iOS. Nessuno viene lasciato indietro. Scopriamo insieme cosa si può controllare.

Non una, ma più applicazioni al servizio di tutti

Non esiste una sola applicazione utile per tenere sotto controllo tutti i servizi sottoscritti. Iliad ne ha fornite diverse agli utenti. Innanzitutto, c’è l’App Mobile Config che consente agli utenti, una volta avviata, di configurare il proprio dispositivo Android. Poi c’è Segreteria Visiva Iliad, sviluppata sia per Android che per iOS.

Grazie ad essa, si possono ascoltare i messaggi vocali, ordinandoli secondo le proprie esigenze. Inoltre, consente di archiviarli, di cancellarli e, finanche, inoltrarli. Ha anche un’App che consente di ottenere il seriale della scheda SIM in modo che le operazioni di portabilità siano più veloci e sicure. Quest’App si chiama Portabilità Seriale SIM. Infine, grazie all’applicazione Iladbox Connect, gli utenti possono gestire il WiFi di casa dal proprio smartphone.