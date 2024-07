Business in Amazon: come affiliarsi e iniziare le compravendite

Su Amazon c’è una sezione dedicata al settore Business che consente di vendere comprare alle aziende. Ecco come aderire.

Amazon è conosciuta da tutti come la piattaforma e-commerce in cui acquistare tantissimi prodotti a prezzi stracciati, usufruendo, in alcuni casi, anche di promozioni che fanno scendere ancora di più i costi. In particolar modo, menzioniamo un evento denominato Prime Days.

In realtà, di eventi del genere su Amazon ce ne sono ben due, uno in estate ed uno in autunno. Quello estivo partirà a breve, anzi a brevissimo. Ci sarà una due giorni a luglio che si preannuncia davvero assurda. Saranno tanti i prodotti venduti a prezzi irrisori e, con pochi spicci, ci si potrà portare a casa anche tanti dispositivi tech.

Fino ad ora, però, si è parlato sempre ed esclusivamente di clientela privata e non di quella Business, ovvero delle aziende che pure possono iniziare a vendere, ma anche comprare in piattaforma. Dovete sapere che in piattaforma c’è una sezione interamente dedicata a questo settore. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Amazon Business: la piattaforma del commercio B2B

Dovete sapere che questa sezione può anche essere assimilata ad una piattaforma a sé stante. Ebbene sì, avete capito benissimo. Si tratta di un punto di ritrovo in cui le aziende possono operare, acquistando da altre aziende o vendendo ad altre attività commerciali. Il suo utilizzo è simile a quello già conosciuto con Amazon “tradizionale“.

Inoltre, è anche davvero molto semplice e le aziende possono tenere traccia degli ordini, delle spedizioni ed i pagamenti sono pienamente tracciati. Dovete sapere che esiste anche il programma Amazon Business Prime. Il suo costo dipende da alcune variabili, come spedizioni, offerte, articoli speciali.

Quanto costa e come accedere

La prima cosa da fare è creare un account. Dovete sapere che il servizio è totalmente gratuito per chi non decide di attivare un programma Prime il cui costo può variare dai 25 euro l’anno del piano Duo ai 2000 euro del piano Unlimited. Per chi ha intenzione di vendere online ad altre aziende, la soluzione è davvero molto semplice.

Basterà avere, ovviamente, un account per poi creare il proprio negozio su Amazon. Ci sono delle guide che consentono di metter su delle strategie per fidelizzare più clienti possibili e, inoltre, Amazon mette a disposizione degli utenti Business tutti gli strumenti utili alla fatturazione. Infine, vi diciamo che si può essere pagati con bonifico, ma anche attraverso carte dei circuiti più conosciuti.