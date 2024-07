Alexa diventerà a pagamento: quanto costerà e come fare per disdire tutto

Svolta epocale per Amazon: in arrivo tantissime nuove funzionalità per Alexa, ma quanto costerà? E come disdire l’abbonamento?

Alexa, l’assistente vocale di Amazon, si prepara a una rivoluzione: l’assistente digitale avrà presto una versione a pagamento, che promette di offrire funzionalità avanzate e un’interazione più naturale con l’utente.

Alexa, introdotta nel 2014, ha trasformato il modo in cui interagiamo con la tecnologia nelle nostre case, diventando un punto di riferimento per la domotica e l’assistenza virtuale. Tuttavia, con l’emergere di concorrenti come OpenAI ChatGPT e Google Gemini, Amazon ha deciso di alzare la posta in gioco.

Ma quanto costerà la nuova versione di Alexa? E, nel caso in cui gli utenti non siano soddisfatti, come potranno disdire l’abbonamento? Scopriamolo insieme.

Alexa quanto costerà?

Amazon ha annunciato il progetto “Remarkable Alexa“, una versione potenziata dell’assistente virtuale che risponderà alle esigenze degli utenti in modo più sofisticato. Remarkable Alexa sarà infatti capace di comprendere e gestire comandi complessi, come “Alexa, spegni tutte le luci della cucina tranne quella del tavolo”, e rispondere a domande su meteo, musica e spettacoli, utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale generativa.

La nuova Alexa non solo continuerà a svolgere le funzioni attuali, ma offrirà anche servizi aggiuntivi come riassunti delle email ricevute, ordinazione di cibo da asporto e suggerimenti di acquisti personalizzati basati sulla cronologia dell’utente su Amazon. Tuttavia, queste nuove funzionalità avranno un costo. Sebbene il prezzo ufficiale non sia stato ancora annunciato, Reuters prevede che l’abbonamento mensile sarà di almeno 5 dollari, ma più probabilmente intorno ai 10 dollari al mese.

Come disdire l’abbonamento ad Alexa

Se non si desidera continuare con il nuovo abbonamento a pagamento, sarà possibile disdire il servizio. Amazon fornirà dettagli specifici su come procedere una volta che Remarkable Alexa sarà disponibile. Generalmente, per disdire un abbonamento Amazon, è sufficiente accedere al proprio account, andare alla sezione “Abbonamenti e iscrizioni” e seguire le istruzioni per annullare l’iscrizione.

L’arrivo di Remarkable Alexa segna un cambiamento significativo per gli utenti di Amazon Alexa, introducendo funzionalità avanzate a fronte di un costo mensile. Mentre i dettagli completi su prezzo e modalità di disdetta verranno rivelati da Amazon in futuro, gli utenti possono già prepararsi a questa transizione che promette di portare l’assistente digitale a un livello superiore.