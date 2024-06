Paypal: cosa fare in caso di mancato pagamento o errori nelle transazioni | L’assistenza è veloce

Quando si riscontrano problemi con PayPal, bisogna contattare l’assistenza. Scopriamo come fare.

Nel lontano 1999 fu fondata negli Stati Uniti d’America la società PayPal che, tutt’oggi, consente agli utenti di inviare e ricevere denaro, oltre che effettuare pagamenti digitali in tutta sicurezza. Dovete sapere che tra i suoi padri fondatori figura anche Elon Musk. Ebbene sì, avete capito benissimo.

Nel nostro Paese funziona anche come un normale Istituto di Credito ed emette carte prepagate. Sono tantissimi gli utenti che, per trasferire del danaro o per effettuare i propri acquisti sul web in totale libertà e sicurezza, hanno deciso di affidarsi ai suo servigi. Basta registrarsi per aprire il conto, associarlo alla carta ricaricandolo ed il gioco è fatto.

Per tutte le transazioni effettuate, di qualsiasi natura esse siano, non comparirà il conto o la carta di provenienza, bensì, l’indirizzo mail scelto dall’utente in questione. Nessuno potrà associare i pagamenti ad un determinato conto corrente. Tuttavia, può capitare che si incorra in problemi di varia natura. Scopriamoli insieme.

PayPal: possono capitare errori

Questo servizio, nonostante sia veloce, facile ed intuitivo, può nascondere delle insidie poiché possono comparire, all’improvviso, degli errori che devono assolutamente essere corretti. Innanzitutto, vi diciamo che può accadere che un pagamento non venga portato a termine. Le cause possono essere le più svariate.

Innanzitutto, c’é la possibilità che venga rifiutato dal vostro Istituto di Credito perché ritiene che sia in gioco la vostra privacy. In questo caso, bisogna contattare la Banca di appartenenza. Può capitare, però, che bisogna aggiornare i dati della carta o eliminare le limitazioni dal conto o, ancora, confermare indirizzo mail e conto bancario. Per ogni problema c’è una soluzione dedicata: basta contattare l’assistenza.

Se contatti il servizio assistenza i problemi svaniranno

Molto spesso, tutti quegli errori che si parano dinanzi a cui abbiamo dato cenno, possono essere risolti anche in maniera molto, ma molto veloce, fiondandosi sul sito web del servizio ed entrando nella sezione “Aiuto“. Qui si troveranno le risposte a tutte le problematiche, anche quelle meno comuni. Ad esempio, se il pagamento non è andato a buon fine perché la carta era da aggiornare, vi guiderà passo dopo passo a modificarne i dati.

Anche le limitazioni al conto possono essere risolte in un baleno, così come si può confermare identità, carta ed indirizzo mail direttamente su internet in pochissimi minuti. Nel caso se non si dovesse riuscire a risolvere nulla, c’é sempre la possibilità di scrivere o chiamare il centro assistenza.