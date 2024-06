Inside Out 2: successo enorme al botteghino per merito di Ansia | Tutti corrono a vederlo

Inside Out 2 ha ottenuto il successo previsto grazie ad una delle sue protagoniste. Le file sono enormi.

L’attesa per questo film di animazione è durata ben nove anni. Il primo episodio di questa saga, infatti, Inside Out, è approdato nelle sale cinematografiche nel lontano 2015. Sin da subito riscosse un enorme successo non solo tra la popolazione più giovane, ma anche tra le persone adulte.

Tutti, così, attendevano con ansia quella che sarebbe stato il secondo capitolo. Morivano dalla voglia di conoscere ciò che la protagonista del racconto, la giovane Riley che nel primo capitolo aveva undici anni, avrebbe fatto crescendo e interagendo con quelle che sono le sue emozioni, i suoi sentimenti sia positivi che negativi.

In realtà, la protagonista fa proprio i conti coi suoi sentimenti contrastanti anche se è Gioia il vero personaggio principale. Nel secondo capitolo, invece, che è il sequel di quello visto nel 2015 ed è presente sulle piattaforme in streaming, si registra l’arrivo di un nuovo sentimento che diventa dominante.

Inside Out 2: vecchie e nuove emozioni a confronto ed incasso alle stelle

Appena si arriva in sala ed inizia la visione del film, si sente già nell’aria che qualcosa in Riley stia cambiando. La nuova emozione in arrivo è quella che, ormai, tutti provano in questo periodo. Proprio questa è la chiave del successo di Inside Out 2 che è arrivata ad incassare ad oggi circa 20 milioni di euro.

Sono tanti gli utenti che hanno deciso di sedersi su una poltroncina rossa di un cinema della loro città, rimanendo incantati dinanzi a quel grandissimo che gli si parava dinanzi. Come abbiamo già avuto modo di accennare in precedenza, a vedere questo film non ci sono soltanto bambini o ragazzi adolescenti, ma anche adulti.

La chiave del successo di Inside Out 2 è tutta qui

Alle cinque emozioni che dominavano l’animo dea giovane Riley, se ne aggiunge un’altra, o meglio due. Possiamo dire che, entrambe, siano collegate da un unico filo conduttore. La nostalgia è un sentimento, una sensazione che accomuna tutti, giovani ed adulti, così come l’ansia, quella del futuro che è lì ad attendere tutti, inesorabilmente.

I più giovani hanno timore di quelle che saranno le loro scelte che ne condizioneranno la vita, mentre gli adulti hanno timore del futuro, incerto in questo periodo, e nostalgia del tempo passato. Il successo di questo film sta proprio nel fatto di personificare i sentimenti, le sensazioni, rendendoli ostacoli sormontabili.