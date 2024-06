À È Ì Ò Ù: come fare le lettere accentate maiuscole con il computer | Tutte le formule

Come digitare correttamente le lettere accentate maiuscole sul computer: ecco tutte le combinazioni di tasti per À È Ì Ò Ù.

Digitare correttamente le lettere accentate maiuscole, come À È Ì Ò Ù, è essenziale per scrivere in italiano senza errori.

E anche se le lettere accentate maiuscole possono sembrare complesse da inserire nei testi, con le giuste informazioni diventano facili da gestire. Inoltre, conoscere le corrette combinazioni di tasti non solo migliora la precisione del tuo lavoro, ma evita anche errori comuni come l’uso improprio di apostrofi.

Scopriamo quindi insieme come fare le lettere accentate maiuscole su un computer come À È Ì Ò Ù utilizzando le giuste combinazioni di tasti e i codici ASCII.

Lettere maiuscole accentate: À È

Per ottenere la A maiuscola con accento grave (À), utilizza Alt + 0192. Se hai bisogno della A con accento acuto, usa Alt + 193. Queste combinazioni rendono semplice l’inserimento corretto delle lettere accentate nei tuoi documenti.

La E maiuscola accentata è spesso scritta in modo errato come “E’”. Per digitare correttamente la È, usa la combinazione di tasti Alt + 0200 oppure Alt + 212. Tieni premuto il tasto Alt e digita i numeri sul tastierino numerico. Per la E maiuscola con accento acuto, usa Alt + 0201 o Alt + 144.

Le I, O, U maiuscole accentate: Ì Ò Ù

Per digitare la I maiuscola con accento grave, usa Alt + 0204 o Alt + 222. La O maiuscola con accento grave, invece, si ottiene con Alt + 0210 o Alt + 227. Basta tenere premuto Alt e digitare i numeri sul tastierino numerico per ottenere la Ò. Infine, per la U maiuscola con accento grave, utilizza Alt + 0217 o Alt + 235.

Oltre agli accenti gravi e acuti, ci sono altre combinazioni di tasti per inserire accenti circonflessi, tilde e dieresi:

A circonflesso (Â): Alt + 0194

A tilde (Ã): Alt + 0195

A dieresi (Ä): Alt + 0196

E circonflesso (Ê): Alt + 0210

E dieresi (Ë): Alt + 0211

I circonflesso (Î): Alt + 0215

I dieresi (Ï): Alt + 0216

O circonflesso (Ô): Alt + 0226

O tilde (Õ): Alt + 0229

O dieresi (Ö): Alt + 0153

U circonflesso (Û): Alt + 0234

U dieresi (Ü): Alt + 0154

Conoscere le giuste combinazioni di tasti per digitare le lettere accentate maiuscole come À È Ì Ò Ù è fondamentale per una scrittura corretta e professionale. Utilizzando le combinazioni di tasti che ti abbiamo mostrato potrai facilmente inserire tutte le lettere accentate necessarie nei tuoi documenti: provale subito!