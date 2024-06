Batteria sempre scarica: il cellulare si sta rovinando | Interrompi subito queste due funzioni per risparmiare

Bisogna necessariamente cambiare le abitudini sbagliate che vanno a rovinare gli smartphone. Vediamo quali sono.

I cellulari sono diventati sempre più performanti nel corso degli ultimi anni. All’inizio consentivano soltanto di ricevere ed inviare chiamate e messaggi SMS. Poi è arrivato internet e con esso la possibilità di navigare e fare ricerche allo stesso modo in cui si faceva con i PC. Col passare degli anni sono arrivate le varie App.

Sarebbe superfluo dire che queste ultime hanno stravolto le vite di tutti i possessori di questi dispositivi. Anzi, abbiamo il dovere di dire che abbiano creano dipendenza tra loro e gli utenti che le utilizzano. Pensiamo, ad esempio, alle App di messaggistica ed a quelle Social. Si sta sempre con il capo chino sugli schermi.

Capita, però, che questi device subiscano l’uso intensivo che se ne fa. Ebbene sì, avete capito benissimo. Le batterie, nella maggior parte dei casi si scaricano fin troppo velocemente e lasciano gli utenti con il cellulare spento anche nel bel mezzo della giornata senza la possibilità di ricaricarlo.

La batteria scarica: tutta colpa di due funzionalità

Gli smartphone moderni, oltre a numerosissime applicazioni, sia quelle presenti di default sia quelle installate da chi li acquista, hanno implementate tantissime funzionalità che vanno a migliorare quella che è l’esperienza di utilizzo dei loro possessori. Ultimamente, poi, con l’avvento dell’Intelligenza Artificiale è tutta un’altra storia.

Purtroppo, però, la batteria dei device ne risente moltissimo. Ritrovarsi con il telefono spento mentre si è in strada e si ha necessità di comunicare con altre persone non è proprio il massimo. La colpa è tutta, come già accennato, di applicazioni e funzionalità che di continuo vanno a stressare il sistema. Ce ne sono due che sarebbe meglio bloccare subito.

Bloccale prima che il tuo smartphone si rovini

Sono due le funzionalità che vanno ad incidere maggiormente sulla durata della batteria e, di conseguenza, sulla sua longevità e quella del device che la contiene. C’é da dire che sono due di quelle più utilizzate fagli utenti. La prima è la tecnologia Bluetooth, quella che, in pratica, consente di traferire file da un device ad un altro.

Inoltre, poi, grazie ad essa, si può collegare il cellulare al sistema di infotainment dell’auto. La seconda, invece, è la tecnologia Wi-Fi. Questa, come ben sapete, consente di navigare in internet, visionare contenuti multimediali senza dover scalare i giga presenti all’interno dell’offerta telefonica. Ebbene, sono queste due funzionalità che si farebbe meglio a tenere spente quando non se ne ha necessità in modo da far respirare un po’ la batteria del vostro smartphone.