Amazon lancia le Mini case: abitazioni complete a meno di 10.000€ | Scatta la corsa all’acquisto

Le Mini case di Amazon stanno andando letteralmente a ruba grazie al loro costo ed alla loro bellezza. Scopriamole insieme.

Il colosso e-commerce americano, Amazon, ha sempre stupito per l’enorme quantità di prodotti proposti in vendita all’interno del suo sito ufficiale. Gli utenti, una volta collegati al sito, troveranno tutto quello di cui hanno necessità ed anche quello che non serve e diventa, grazie alle presentazioni fantastiche, indispensabile.

Ci si ritrova, così, a mettere nel carrello tanti prodotti, nonostante ne servisse soltanto uno. Come ben sapete, poi, Amazon non offre solo un negozio online dai prezzi super convenienti. Ad esempio, per tutti gli abbonati al servizio Prime che offre sconti e spedizioni gratuite in un solo giorno lavorativo, c’é la piattaforma Prime Video.

Questa consente di visionare tantissimi contenuti, dalle serie Tv ai Film, anche originali. Ora, poi, sono arrivate anche le case. Ebbene sì, avete capito benissimo. Non pensate, però, a delle abitazioni maestose, imponenti. Si tratta di mini case, ma che hanno tutti i comfort di cui una famiglia ha bisogno.

Arrivano le mini case di Amazon ed è subito ressa

La notizia delle mini case di Amazon non è affatto una novità. Lo diventa, però, nel caso del nostro Paese, l’Italia, dato che, fino ad ora, queste non potevano essere acquistate dagli utenti italiani. Ora, però, finalmente, sono arrivate e costano moto meno di un’auto usata. Si tratta di qualcosa di straordinario.

In un contesto storico in cui acquistare un’abitazione risulta essere qualcosa di economicamente proibitivo, ecco che arriva il colosso americano a sbaragliare tutta la concorrenza. Queste case dalle dimensioni piccole offrono tutti i comfort ed hanno prezzi super accessibili.

Innovazione e prezzi bassi: le caratteristiche principali delle mini case Amazon

La prima cosa che c’é da sapere è che queste case sono tutte prefabbricate, vendute a pezzi ed il loro montaggio è moto, ma molto semplice. Sono prodotte in legno, ma anche in cemento. Una volta acquistate, l’azienda le spedisce all’indirizzo designato. In pratica, arriverà un pacco, ovviamente più grande dei soliti.

Il loro costo, di norma, è inferiore ai 10 mila euro. Pensate che una casa del genere dalle dimensioni di 17 metri quadrati arriva a costare soltanto 8 mila euro Se, poi, avete necessità di acquistarne una più grande, ce ne sono anche di 300 metri quadrati. Ed il loro costo, comprensivo di terrazzino, non supera la cifra di 20 mila euro. Vale senz’altro la pena darci un’occhiata.