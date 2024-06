Truffa WhatsApp: questo è il codice killer che ti caccia nei guai | Non aprire questi messaggi

Bisogna fare molta attenzione ad alcuni messaggi che arrivano su WhatsApp che potrebbero essere nefasti.

La piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta è quella più utilizzata in tutto il mondo. Il motivo non è affatto difficile da individuare. Come ben sapete, infatti, questa piattaforma è sempre in costante aggiornamento. Gli sviluppatori dell’azienda hanno sempre un unico obiettivo: migliorarla.

In particolar modo nell’ultimo anno, sono arrivate tantissime nuove funzionalità che hanno migliorato l’esperienza di utilizzo dei suoi frequentatori abituali. Inoltre, poi, sono arrivate diverse novità che hanno ulteriormente innalzato quelli che sono i già alti standard di tutela della privacy e della sicurezza.

In parole povere, possiamo dire che tutti i dati sono al sicuro. Purtroppo, però, quello che piace agli utenti, piace anche, e non poco, a tutti i truffatori che si aggirano in questo mondo. Proprio il fatto che sia una piattaforma ampiamente utilizzata, fa sì che i cyber criminali la scelgano per i loro “affari“.

La nuova truffa che aleggia, come uno spettro, su WhatsApp

Prima di parlare di quello che è il raggiro del momento, bisogna assolutamente dire che non si tratta del primo tentativo dei truffatori e, ovviamente, non sarà neanche l’ultimo. Ebbene sì, avete capito benissimo. I cyber criminali sono un po’ come gli sviluppatori di WhatsApp: sempre al lavoro giorno e notte.

Ora, però, l’hanno pensata davvero in grande. Stanno sfruttando proprio la popolarità dell’applicazione per metter su una rete di truffe davvero subdola. Le vittime sono già tante anche se il suo “periodo di prova” non sia cominciato da molto. Basta un solo messaggio per far accadere l’irreparabile.

Utenti WhatsApp presi di mira: basta un messaggio per perdere il proprio account

La nuova truffa ha come obiettivo principale gli account delle vittime designate. Il procedimento utilizzato dai truffatori è molto semplice anche da spiegare. Dovete sapere, infatti, che agli utenti arriva un SMS in cui si chiede di inviare un codice che è stato recapitato per sbaglio alla loro numerazione.

L’SMS arriva da un contatto di un conoscente, amico o parente. Per questo motivo ci si fida e si consegna il codice. Il problema è che, una volta consegnato, la vittima perderà il possesso del proprio account perché si tratta del codice a sei cifre che serve a loggarsi su un altro dispositivo con lo stesso account. Insomma, il povero malcapitato viene frodato da un account di una persona già vittima di truffa ed il suo account sarà un veicolo in più per la diffusione della stessa.