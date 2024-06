Netlix: questa è l’offerta per abbonarsi a giugno 2024 | Centinaia di utenti lo hanno già fatto

Questo mese di giugno offre un’opportunità ghiottissima per quanti vogliono abbonarsi a Netflix. Vediamo le offerte del momento.

La piattaforma streaming americana è quella maggiormente utilizzata in tutto il mondo. Sin dalla sua nascita ha avuto un enorme successo, nonostante la sua prima mission fosse “un po’ diversa“. Ora, invece, possiamo dire che sia la regina incontrastata in questo settore con i suoi quasi 300 milioni di abbonati.

In Italia, il numero di questi si attesta intorno ai 9 milioni. Nonostante le vicissitudini dell’ultimo periodo e le proteste degli utenti, il numero di sottoscrittori sta aumentando in maniera vertiginosa. Ora, poi, con l’offerta prevista in questo mese, c’é una vera e propria corsa alla sua sottoscrizione.

Il motivo dell’offerta sta proprio nella volontà dell’azienda di ricucire i rapporti con gli utenti e fidelizzarne di nuovi per avere maggiori entrate che sono funzionali all’immissioni di nuovi titoli e, soprattutto, alla realizzazione di ciò che ha fatto la sua fortuna: parliamo, ovviamente dei tantissimi titoli originali.

Netflix a giugno: l’offerta è shock

Prima di focalizzare la nostra attenzione su quella che è la promozione del momento, bisogna ribadire che tutti gli utenti possono godersi film, serie tv e documentari su qualsiasi dispositivo, finanche su Xbox, PlayStation, Chromecast, per citarne alcuni. Ma non finisce assolutamente qui.

Ebbene sì, si possono visionare tutti i contenuti non solo sulle loro Smart Tv. Come ben sapete, potrete portare tutto anche su smartphone e tablet per visionare, in tutta tranquillità, anche in un parco cittadini, sui mezzi di trasporto ed anche in vacanza. Siamo arrivati, così, al momento di svelarvi cosa Netflix ha pensato per voi tutti.

Ecco tutti i piani di giugno: abbonati prima che sia troppo tardi

In questo mese, avrete ben tre possibilità di abbonamento da sottoscrivere. La prima, su tutte, è il piano di abbonamento standard con pubblicità. Il suo costo è il più contenuto che ci sia, solo 5,49 euro al mese, ma, come ben sapete, bisogna sorbirsi un po’ di annunci pubblicitari durante la visione di tutti i contenuti, tranne quelli per bambini.

Il secondo piano è quello Standard che costa ben 12,99 euro al mese. Questo è disponibile per due dispositivi in contemporanea. Infine, abbiamo il terzo ed ultimo piano di abbonamento. Parliamo di quello Premium che consente, in primis, la visione simultanea su ben 4 dispositivi. Inoltre, poi, è consentita la visione in maniera contemporanea su ben quattro dispositivi. Il suo costo è di 17,99 euro al mese.