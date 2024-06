Amazon: cosa succede in caso di mancata consegna o pacco rovinato | Risolvi la controversia in pochi giorni

Hai effettuato un ordine su Amazon e il tuo pacco non è arrivato o è giunto danneggiato? Non temere, la risoluzione è a portata di click.

Acquistare su Amazon è ormai una routine quotidiana per molti di noi, grazie alla vasta gamma di prodotti disponibili e alla comodità della consegna a domicilio. Tuttavia, può capitare che l’attesa di un pacco si trasformi in una fonte di stress: magari il pacco non arriva nel giorno previsto, oppure giunge danneggiato.

In questi casi, è fondamentale sapere come muoversi per risolvere la situazione rapidamente e senza complicazioni. Fortunatamente, Amazon offre diversi strumenti per affrontare e risolvere queste problematiche in modo efficace.

Scopriamo quindi come gestire al meglio le controversie con Amazon, sia tramite il loro servizio clienti sia attraverso la piattaforma ODR (Online Dispute Resolution), per risolvere la tua controversia Amazon in pochi giorni e senza stress.

Gestione controversia Amazon: i canali disponibili

Amazon è rinomato per il suo servizio clienti accurato ed efficace. La prima cosa da fare in caso di mancata consegna o pacco rovinato è contattare direttamente Amazon. La piattaforma dispone di un team dedicato che adotta standard elevati per affrontare e risolvere le segnalazioni dei clienti. Puoi contattare il servizio clienti tramite il sito web di Amazon, l’app mobile o telefonicamente. Spesso, questa azione è sufficiente per risolvere il problema in tempi brevi.

Se non sei soddisfatto della risposta ricevuta dal servizio clienti Amazon, puoi ricorrere alla piattaforma ODR. Questa piattaforma, gestita dalla Commissione Europea, è progettata per aiutare consumatori e commercianti a risolvere le controversie in modo stragiudiziale. È un’ottima alternativa per chi desidera risolvere la questione senza dover ricorrere a vie legali.

Controversia Amazon: il reclamo tramite ODR

Per presentare un reclamo sulla piattaforma ODR relativo a un ordine effettuato su Amazon.it, segui questi semplici passaggi:

accedi al sito web della piattaforma ODR ;

; compila il modulo di reclamo, inserendo tutti i dettagli necessari riguardanti il tuo ordine e la natura della controversia. Quando richiesto, inserisci l’indirizzo e-mail odr-eu@amazon.com nella sezione “Indirizzo e-mail del commerciante” del modulo. Questo indirizzo è dedicato esclusivamente all’invio di reclami attraverso la piattaforma ODR per ordini effettuati su Amazon.it.

Utilizzare la piattaforma ODR offre diversi vantaggi. Innanzitutto, è un processo stragiudiziale, quindi non è necessario affrontare procedure legali complesse e costose. Inoltre, la piattaforma è pensata per essere user-friendly, facilitando l’invio e la gestione dei reclami. Infine, è un metodo riconosciuto a livello europeo, garantendo una risoluzione equa e trasparente delle controversie. Seguendo i passaggi indicati, potrai risolvere il tuo problema in pochi giorni e tornare a godere dell’eccellente servizio offerto da Amazon.