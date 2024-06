Alexa: scatta l’allarme per milioni di utenti | Non sarà più come prima

Brutte notizie per tantissimi utenti che utilizzano Alexa e si ritroveranno dinanzi ad un cambiamento epocale.

Alexa è l’assistente personale sviluppato dal colosso e-commerce americano Amazon che, quest’anno, ha spento ben dieci candeline. Proprio in occasione della celebrazione di questo traguardo, è arrivata una notizia sconvolgente che riguarda tutti gli utenti che si ritrovano ad utilizzare quelli che sono i suoi servigi.

Questa è, in tutto e per tutto, un’Intelligenza Artificiale a disposizione di tutti e consente di tenere a mente quelle che sono le commissioni da svolgere o impostare sveglie e promemoria. Inoltre, le si può chiedere quali sono le condizioni del traffico in tempo reale sulle strade che bisognerà percorrere.

Dovete sapere, poi, che offre anche informazioni meteorologiche sia del posto in cui si vive sia del luogo che si deve raggiungere, Tuttavia, non sono soltanto queste le sue funzionalità. Sono davvero tantissime e, tra queste, ci piace ricordare la possibilità di richiedere ad Alexa di metter su della buona musica. Purtroppo, però, qualcosa sta cambiando.

Rivoluzione Alexa: la notizia che gli utenti non avrebbero mai voluto avere

Amazon ha appena confermato la notizia dell’arrivo di un aggiornamento enorme riguardante il suo assistente personale che garantirà un’esperienza di utilizzo migliorata a tutti gli utenti ed implementerà nuove funzionalità con AI generativa. C’é, però, un problema a riguardo.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Se, di solito, gli aggiornamenti sono bene accetti da parte di tutti gli utenti, la notizia successiva all’annuncio, ha fatto un po’ storcere il naso a chi ha avuto modo di conoscerla. Il cambiamento epocale è in arrivo e per utilizzare Alexa bisognerà pagare.

Dopo 10 anni Alexa sarà a pagamento

La corsa folle all’Intelligenza Artificiale delle big tech, ha portato anche Amazon a lavorarci su. Sta arrivando, infatti, una nuovissima versione di Alexa che avrà tantissime funzionalità di Ai generativa. Si tratta di un progetto assurdo che è stato ribattezzato come “Alexa straordinaria“. L’Intelligenza Artificiale le consentirà di fornire risposte più precise, più puntuali.

Inoltre, offrirà consigli per gli acquisti ai suoi utenti e sarà in grado, tra le altre cose, anche di leggere le mail riassumendole. Ci saranno, poi, altre funzionalità che saranno rese note al momento del suo lancio. Il costo del servizio, al momento, non è ancora conosciuto, ma, secondo fonti bene informate, dovrebbe oscillare tra i 5 ed i 10 dollari al mese. Sempre meglio di altri tool Ai che hanno costi ben maggiori.