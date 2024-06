È nato Gemini: l’App di Google è già disponibile per tutti | Inizia a usare l’intelligenza artificiale

La nuova App Gemini renderà utile a tutti l’intelligenza artificiale. Scopriamo insieme come scaricarla e come utilizzarla.

L’Intelligenza Artificiale ha invaso, da un bel po’ di tempo ormai, le vite della stragrande maggioranza degli utenti in tutto il mondo. Ma è con ChatGPT che il mondo è stato scosso fortemente. Subito ha avuto un enorme successo, nonostante le polemiche che ci sono state nei sui confronti, in particolar modo per quel che riguarda la tutela della privacy degli utenti e dei loro dati. Dopo il suo avvento, poi, tutte le big tech hanno accelerato la loro “corsa agli armamenti“.

Sono arrivati tantissimi tool di Intelligenza Artificiale che hanno aiutato gli utenti a realizzare i propri sogni nel cassetto, dalle immagini e dai video realizzati con dei comandi testuali, fino ad arrivare ai programmi che aiutano a “ristrutturare e rimodernare la propria abitazione“. Insomma, possiamo dire che ce ne siano per tutti i gusti.

Finalmente, però, dopo tantissima attesa, è arrivata quella che è l’Intelligenza Artificiale di Google. Nel nostro Paese, gli utenti hanno dovuto attendere molto prima che questa fosse fruibile. Il suo lancio è partito da estremamente lontano e solo da pochissimi giorni è stata rilasciata sul nostro mercato.

Dopo tempo, finalmente, Gemini è in Italia

Ebbene sì, Gemini è arrivata e tutti gli utenti potranno utilizzarla anche dal proprio smartphone in maniera semplice e veloce. Basterà entrare all’interno dell’App Store e cercare l’applicazione. Una volta trovata, non dovrete fare altro che procedere all’installazione ed al termine iniziare ad utilizzare tutte le funzionalità da questa offerte.

Ciò vale per gli utenti Android. Mentre quelli iOS potranno usufruire dello strumento Ai, tramite la loro App Google. Per quanto riguarda i requisiti da soddisfare, questi ricadono nel possesso di un device con almeno Android 10 installato o di un iPhone o un iPad con almeno iOS15 o iPadOS 15. Insomma, bisogna avere tra le mani un dispositivo abbastanza nuovo.

Cosa consente di fare Google Gemini?

Gemini offre a tutti gli utenti numerosissime opportunità. Innanzitutto, aiuta nella scrittura, nell’apprendimento. Inoltre, dovete sapere che è anche in grado, interagendo con Gmail o Google Drive, ad esempio, di reperire le informazioni ricercate e di riassumerle per gli utenti. Se, poi, avete intenzione di fare un viaggetto, non ne potrete fare a meno.

Avete capito benissimo. Questa Ai è anche in grado di programmare i vostri viaggi, suggerendovi località e posti dalla bellezza inaudita. Avrete tutte le attrazioni turistiche a portata di smartphone ed in più, sa interagire anche con Google Voli. Infine, sappiate che potrete anche decidere di impostarla come il vostro assistente personale, sostituendo quello Google!