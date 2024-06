WhatsApp Web: come aprire i messaggi e chattare dal tuo Pc o Tablet

WhatsApp è la piattaforma di messaggistica che maggiormente viene utilizzata, ad oggi, in tutte le Nazioni del mondo.

Pensate che ha raggiunto quasi i tre miliardi di utenti che, abitualmente, giorno e notte, la frequentano per restare in contatto con amici, parenti, colleghi ed anche clienti. Ciò è dovuto alle innumerevoli funzionalità che arrivano costantemente. Non importa se sia la versione iOS o quella Android o per PC. Le novità sono sempre all’ordine del giorno.

Ovviamente, la maggioranza degli utenti utilizzano la piattaforma di messaggistica di Meta direttamente dallo smartphone in loro possesso. Come ben sapete, però, si può utilizzare anche su tablet e PC. In particolar modo, su questo device è utilissimo averla perché, anche durante il lavoro possono controllare le conversazioni con nuovi messaggi.

Ma come si fa ad utilizzarla su PC e tablet? In che modo si può avere facilmente WhatsApp Web? Le strade da percorrere sono due ed entrambe diverse a seconda del dispositivo tech su cui la si voglia impiegare. In entrambi i casi, però, dovete sapere che risulta super facile e non comporta né perdite di tempo né fatica fisica. Bastano pochi e semplicissimi passaggi ed il gioco è fatto.

WhatsApp Web su tablet e Pc: è un gioco da ragazzi

Il procedimento per avere tutto il mondo di conversazioni a portata di schermo differisce in base alle due tipologie di dispositivi. L’obiettivo, ovviamente, però è sempre lo stesso. Nel caso del PC, però, la procedura da mettere in atto risulta essere molto più facile. Basterà collegarsi al sito web.whatsapp.com dal browser in uso, seguendo la procedura guidata che appare a schermo.

Quando si parla di tablet, invece, la prima cosa da fare è scaricare l’applicazione dall’App Store. (Si può anche decidere di aprire il browser e seguire i passi dettati come da PC) Una volta installata dovrete impostare il vostro account. Ed a questo punto ecco che si viene guidati, in entrambi i casi, allo stesso modo. Da questo momento in poi sarà tutto completamente in discesa. Mancano davvero pochissimi istanti all’utilizzo.

Basta inquadrare il QR Code che appare a schermo

Entrambe le procedure prese in esame poc’anzi, portano ad una schermata comune. In questa apparirà dinanzi ai vostri occhi un QR Code che dovrete inquadrare con il vostro smartphone. Per farlo, dovrete aprire WhatsApp, cliccare sui tre punti in alto a destr, prima, e su dispositivi collegati, poi. Cliccate adesso sulla voce Collega un dispositivo ed inquadrate il codice sul vostro PC o tablet.

Magicamente vi appariranno tutte le conversazioni, sia quelle più recenti che quelle passate e che avevate anche dimenticato di aver avuto. Da questo momento in poi avrete tutto su più dispositivi e non dovrete, per forza di cose, utilizzare il vostro smartphone.