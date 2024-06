Simboli Cellulari: qual è il significato delle icone nella tendina dello smartphone

Gli smartphone sono arrivati ad essere dei fedeli compagni di viaggio degli utenti di tutto il mondo, invadendo le loro vite giorno e notte.

Vengono utilizzati dagli utenti per qualsiasi motivazione, anche quella meno importante. C’é chi li utilizza per lavoro, restando in contatto, grazie a diversi strumenti, con colleghi e clienti. Ma c’é anche chi utilizza il proprio device solo per comunicare con amici e parenti o per visionare contenuti multimediali condivisi sulle piattaforme social.

Ed ancora, non si può non menzionare il peso sociale delle applicazioni che consentono di visionare in streaming film, serie tv, documentari direttamente da dispositivi mobili. Di utilizzi, poi, se ne potrebbero elencare ancora tantissimi, ma la lista sarebbe molto lunga e noiosa. Quel che importa, invece, è che nonostante un utilizzo frequente di questi device, ci sono ancora alcune caratteristiche ignote.

In particolar modo, ciò che maggiormente risulta essere sconosciuto a molto sono i simboli che appaiono sullo schermo, sia quelli in costante bella mostra sia quelli che appaiono occasionalmente o in particolari condizioni. Dovete sapere che, molti di questi riguardano funzionalità che offrono comfort agli utenti.

Simboli sullo schermo dello smartphone: ecco cosa significano

A tutti capita di volgere lo sguardo in alto dello schermo e vedere dei numeretti accanto a delle barre verticali. Queste ultime sono 5 e quando sono tutte piene, vuol dire che il segnale è forte. Accanto, però, ci sono dei numeretti seguiti dalla lettera “G” che vanno dal 3 (ancora per poco) al 5. Questi stanno ad indicare la tecnologia di trasmissione del segnale in uso.

Proprio accanto a questi abbiamo il simbolo della batteria che indica la percentuale di carica dello smartphone. Quando viene messo sotto carica, questo simbolo indicherà la tipologia di ricarica utilizzata, se quella lenta o quella super fast! Infine, se al suo interno trovate una fogliolina, vuol dire che è attiva la modalità risparmio energetico.

Dal Bluetooth al Wi-Fi e all’Hotspot: di simbolo ce ne sono tantissimi

I simboli delle tecnologie Bluetooth e Wi-Fi sono ampiamente conosciuti. Lo stesso vale anche quando si imposta lo smartphone come Hotspot. A volte, però, capita di vedere un occhio. Cosa significa questo simbolo? Beh, vuol dire che è attiva la funzionalità che consente di abbassare i livelli di affaticamento degli occhi. Ed ancora, l’aereo simboleggia la modalità grazie alla quale nessuno può disturbarvi.

Quando, invece, compaiono le cornette, bisogna riferirsi sempre alle chiamate. Se c’é solo la cornetta vuol dire che c’é una telefonata in corso, mentre se vi è una chiamata persa, la cornetta sarà sormontata da una freccia. Infine, vogliamo ricordarvi la luna che sta ad indicare la vostra voglia di non essere disturbati, le cuffie che indicano il collegamento degli auricolari ed il Pin che indica che è attiva la geolocalizzazione.