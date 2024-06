Poste Pay: come verificare i tuoi movimenti e controllare il conto

La PostePay è una delle tante carte prepagate presente sul mercato del nostro Paese ed è un ottimo strumento per gli acquisti su internet.

Sin dalla sua nascita nel 2003 era controllata direttamente da Poste Italiane S.p.A., poi, nel 2018 è passata sotto il controllo di PostePay S.p.A. fondata da Poste Italiane. Ovviamente, non si tratta di una carta utilizzata solo per gli acquisti online, ma, grazie ad essa, gli utenti possono prelevare denaro contante presso gli ATM italiani ed all’estero.

Inoltre, gli utenti possono ricevere ed inviare bonifici, farsi accreditare stipendio o pensione, oltre al pagamento delle utenze domestiche e di F24, ad esempio. Ci sono diverse tipologie di carta PostePay, da quella standard a quella Evolution, fino ad arrivare a quelle utilizzate per il Reddit di Cittadinanza e per gli studenti degli Istituti Superiori.

Come per le altre carte presenti sul mercato, ad essa è associato un Iban ed un conto. Ovviamente, gli utenti hanno bisogno, giorno dopo giorno, di controllare quello che è il saldo contabile e tutti i movimenti, siano essi sia in entrata che in uscita. Per verificare tutto ciò non servono operazioni astruse, ma bastano pochissime e semplicissime mosse.

Controllare PostePay, i movimenti ed il conto è un gioco da ragazzi.

Il primo passo da fare per poter accedere a tutti i servizi relativi alla Poste Pay è, senza ombra di dubbio, quello di registrarsi al sito poste.it. Solo in seguito si potrà entrare anche sul sito postepay.it accedendo a quella che è la propria area personale. Fatto ciò, c’é da dire che il resto è praticamente un gioco da ragazzi.

Prima di continuare, però, vi diciamo che è possibile loggarsi su questi siti o all’interno delle App dedicate (BancoPosta, Postepay o Poste Italiane), sia con il proprio username e la password associata, sia attraverso il proprio PosteID abilitato a SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Insomma, in entrambi i casi si tratta di un procedimento semplice.

Cosa si può fare dopo essersi loggati?

Una volta effettuato il login all’interno de sito o dell’applicazione si aprirà un vero e proprio universo fatto di numerosissime funzionalità. Innanzitutto, si può consultare i movimenti fatti con la carta ed inoltre si può effettuare una ricerca per capire quai siano stati gli ultimi movimenti effettuati con la carta online.

Infine, vi diciamo che, otre e semplici consultazioni, si possono anche effettuare delle operazioni. Parliamo di ricariche ad altri utenti, bonifici, pagamento delle utenze, degli F24, ma anche i bolli dell’auto in possesso. Insomma, di opportunità ce ne sono tante e la lista delle operazioni possibili è ancora molto, ma molto lunga.