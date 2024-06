Fotomontaggi: come realizzarli gratuitamente con le App migliori

Avete mai pensato di realizzare un fotomontaggio utilizzando uno dei tantissimi tool presenti sul mercato e direttamente online?

Avete mai pensato di farlo in maniera totalmente gratuita, senza dover sborsare nemmeno un centesimo dalle vostre tasche? Ci sono tantissimi tool gratuiti in giro, ma che offrono dei risultati davvero stratosferici, sorprendenti. Ci sono tantissimi siti internet a cui basta collegarsi per avviare la procedura, così come esiste una grandissima quantità di programmi che consentono di farlo da PC.

Dovete sapere, però, che sul mercato abbondano anche le applicazioni per mobile. Certo, la prima cosa da fare è diffidare da quelle che promettono risultati eclatanti e che, invece, offrono pochissimi strumenti o risultati davvero mediocri. Noi ne abbiamo utilizzate davvero molte prima di giungere ad una conclusione che, secondo il nostro punto di vista, risulta essere ampiamente soddisfacente.

Attenzione perché le applicazioni che abbiamo preso in considerazione sono quelle che hanno versioni per tutti i device, da quelli Android a quelli iOS, passando per iPadOS. Due di queste, secondo il nostro modesto avviso, sono quelle maggiormente complete e con risultati davvero eccellenti. Ma anche quella che va a completare il podio di questa speciale classifica non è per niente male.

Le App migliori per fotomontaggi

Ribadiamo che di applicazioni ce ne sono tantissime e tutte valide, ma noi vogliamo svelarvi i primi tre posti di questa classifica speciale. Partiremo da quello che è il gradino più basso del podio e, ad occuparlo, c’è PhotoFunia. Questa non è altro che l’App Mobile completa del sito che porta il suo stesso nome, con le stesse funzionalità

Passiamo, adesso, al secondo posto che è occupato da Pics Art Photo&Video Editor. Una volta installata, potrete utilizzarla sin da subito anche senza creare un account. Inoltre, vi darà la possibilità di condividere tutto ciò che andrete a creare o modificare con altri utenti. Potrete sfruttare diversi strumenti dalle Cornici ai Collage con i quali avere dei risultati davvero pazzeschi.

Al primo posto in classifica c’è PhotoLab

PhotoLab è un’applicazione gratuita, ma che ha anche una versione a pagamento. Se desiderate sottoscrivere questo abbonamento, sappiate che andrete ad eliminare del tutto le pubblicità che a molti utenti, durante il loro lavoro, possono risultare anche molto fastidiose. Il suo costo è di 20,99 euro l’anno.

Ma se doveste decidere di utilizzare la versione gratuita, sappiate che non ve ne pentirete affatto. Anzi, possiamo dire che ne resterete davvero soddisfatti e siamo sicuri che non la lascerete più. Oltre la realizzazione di fotomontaggi perfetti, iper realistici, c’é anche la possibilità di animarli e salvarli come GIF.