Bluetooth: come funziona la connessione senza fili e come connettersi ai dispositivi

Per quanto possa sembrare strano, è sempre bene parlare della tecnologia Bluetooth e ricordare quello che è il suo funzionamento.

È strano perché, ormai, dopo quasi 30 anni dal suo sviluppo e dalla sua implementazione, tutti dovrebbero conoscerla alla perfezione, non credete? Eppure, c’é ancora qualcuno che ne ignora il funzionamento e, soprattutto, non la utilizza. Eppure, dal 1996 ad oggi ne ha fatta di strada; è stata ampiamente migliorata e permette di collegare tra loro diversi dispositivi.

La tecnologia in questione consente il trasferimento di dati e file senza l’ausilio di fili, connessione Wi-Fi e strumenti come piattaforme di messaggistica o e-mail da inviare. Ma, ovviamente, non c’é solo il trasferimento di file in sé. Infatti, ad esempio, ora esistono le tastiere ed i mouse Bluetooth, le casse e, poi, anche gli smartphone consentono il suo utilizzo.

Insomma, c’é tutto un universo di dispositivi in grado di smistare dati ad altri utenti che sono nelle immediate vicinanze. Non sognatevi mai di inviare file in questo modo a chi è distante centinaia di metri. Non solo non arriverà alcun file, ma l’invio non partirà perché non troverete mai l’utente desiderato se è lontanissimo

Come funziona e come ci si connette

Il trasferimento di dati e di file tramite la tecnologia Bluetooth avviene attraverso delle onde radio che trasformano tutto ciò che c’é da inviare. Come abbiamo già accennato, la distanza alla quale si possono inviare file immagine, musica, documenti non è enorme. Dovete sapere, infatti, che si attesta intorno ai dieci metri.

Oltre questa, purtroppo, non sarà affatto possibile inviare nulla. Molti si staranno già chiedendo se le onde radio di questa tecnologia siano nocive al corpo degli esseri umani. Noi vogliamo tranquillizzarvi dicendovi che la risposta è un secco no. Ebbene sì, perché il livello di esposizione è molto basso, ben al di sotto dei limiti imposti per Legge. Ma in che modo è possibile associare e connettere più dispositivi?

Poche e semplici mosse e si è pronti a connettersi

Sono molti gli utenti che pensano siano operazioni super complicate da mettere in pratica. In realtà, è molto più semplice di quanto si possa immaginare. La prima cosa da fare è sbloccare il proprio smartphone e scorrere sullo schermo dall’alto verso il basso. Apparirà un menù rapido all’interno del quale bisognerà selezione l’opzione Bluetooth.

Tenetela premuta e nella schermata successiva non dovrete fare altro che scegliere l’opzione “Accoppia nuovo dispositivo“. Ovviamente, la tecnologia verrà attivata, ricercherà tutti gli altri dispositivi intorno e potrete associare il vostro a quello a cui volete che il trasferimento file avvenga.