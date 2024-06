Alexa: come collegarla al wifi | Bastano pochi passaggi ed è fatta

La prima versione dell’assistente vocale del colosso e-commerce americano, Amazon, è arrivata dieci anni fa, nel lontano 2014.

Parliamo, ovviamente, di Alexa che è una vera e propria Intelligenza Artificiale. Come ben sapete, è in grado di comprendere quello che gli utenti chiedono e, soprattutto, riesce a fornire informazioni e risposte in grado di soddisfare le richieste. Tra le tantissime cose che può fare, menzioniamo sicuramente la capacità di fornire informazioni su traffico o condizioni meteo.

Inoltre, poi, le si potrà chiedere di riprodurre dei brani musicali o dei podcast, ad esempio. Ancora, poi, può impostare sveglie, tenere a mente le liste delle cose da fare come commissioni o acquisti. Insomma, può fare tantissimo, basta sapere sfruttare al meglio le occasioni che si parlano dinanzi. Una di queste è la possibilità di “comandare” altri dispositivi definiti smart, intelligenti che sono presenti all’interno dell’abitazione.

Basta un solo comando vocale per avviare la procedura. La parolina magica, conosciuta da tutti oggi, è “Alexa“, alla quale deve seguire il comando desiderato. Partiranno, così, chiamate, messaggi e le interazioni con i possessori e con i dispositivi smart collegati. Ovviamente, bisogna collegare il tutto alla rete Wi-Fi dell’abitazione.

Collegare Alexa al Wi-Fi: è molto semplice

Prima di conoscere la procedura grazie alla quale collegare l’assistente vocale al Wi-Fi di casa, bisogna sapere che oltre i vari dispositivi Amazon sui quali è c’é Alexa, ce ne sono tantissimi, prodotti da altre aziende, che hanno questo assistente integrato, da Soundbar a auricolari, passando per gli smartwatch.

Collegare questi è molto semplice. La procedura per farlo è davvero molto rapida e consta di pochissimi passaggi. Ovviamente, la prima cosa da fare è, senza ombra di dubbio, aprire l’applicazione Alexa sul proprio dispositivo in modo da poter accedere alle sue impostazioni per visionare tutti i dispositivi presenti che l’hanno integrata.

Tutti i passaggi da fare

La prima cosa da fare, come già specificato in precedenza, è il controllo dei dispositivi presenti, all’interno della sezione loro dedicata. Fatto ciò, bisogna selezionare il dispositivo che si desidera collegare e, subito dopo, fare clic su un’icona che si trova in alto a destra. Questa sembra un ingranaggio. Vi si aprirà un menù, all’interno del quale bisognerà selezionare la voce Wi-Fi.

Controllate che la rete alla quale sono collegati i dispositivi sia quella giusta ed il gioco è fatto. Attenzione, perché per funzionare, questi dispositivi devono godere della certificazione Matter. In pratica, nonostante siano prodotti da aziende diverse, “devono parlare lo stesso linguaggio“, garantendo l’interoperabilità.