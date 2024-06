WordWall: cos’è e come accedere alla piattaforma

Sono numerose le innovazioni tecnologiche intervenute a cambiare il mondo dell’insegnamento e della didattica: tra queste c’è Wordwall.

Gli ultimi decenni sono stati determinanti per lo sviluppo di una didattica alternativa, che si sta sviluppando sempre più sia nei modi che negli strumenti, diventando sempre più inclusiva e sempre più adatta a contenere l’attenzione degli studenti della società contemporanea, la cui soglia attentiva è sempre più bassa.

Senza dubbio in questo processo la pandemia da Covid-19 ha avuto un ruolo molto importante, in quanto ha costretto molti docenti ad apprendere almeno alcuni nozioni relative alla didattica digitale per poter effettuare lezione in Dad (didattica a distanza).

Mentre diversi docenti sono poi tornati alla modalità di insegnamento storica, e a dirla tutta un po’ anacronistica, che è la lezione frontale, altri hanno colto l’opportunità concessa dalla situazione di emergenza, iniziando ad adottare delle strategie più coinvolgenti e utilizzando sempre di più gli strumenti tecnologici a loro disposizione.

Tra questi c’è proprio Wordwall, inizialmente nato come programma da scaricare sul pc, oggi è diventato un programma web che non ha bisogno di essere scaricato ed è ideale per creare dei giochi interattivi con obiettivi didattici: ecco come funziona.

L’innovativo Wordwall, imparare giocando

L’idea di apprendere attraverso il gioco non è certamente così recente, ma negli ultimi anni sono stati sviluppati diversi strumenti – app, pagine internet e programmi – che consentono di applicare questo tipo di didattica con grande facilità e in molti casi gratis, visto la quantità di programmi e piattaforme opensource.

Wordwall è, infatti, esattamente una di queste, visto che ha una funzione base che è accessibile senza spendere nemmeno un euro, così da poter testare il servizio e poi, eventualmente, acquistare un abbonamento avanzato che permette di avere strumenti in più. Grazie a Wordwall è possibile trasformare la didattica in gioco (gamification in inglese): è possibile andare a creare delle attività che si possono condurre in molti modi differenti, in gruppo oppure singolarmente, online o offline grazie alla stampa delle attività.

Quiz o memory, si impara giocando

Wordwall permette di creare una serie di attività, possono essere dei quiz, abbinamenti, la ruota della fortuna, insomma, ci sono interfacce e layout per qualunque tipo di gioco.

Una volta creata una attività si può decidere se stamparla e giocare in modo analogico, oppure se diffonderla con i propri studenti attraverso QR Code, link, e-mail, Google Classroom o sui social network e dare il via a una sfida online, meglio ancora se si ha a disposizione una lavagna LIM.