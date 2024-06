Poste Mobile: 10 problemi da risolvere immediatamente | Come chiamare l’assistenza

PosteMobile è uno dei tanti provider di servizi telefonici che operano in Italia; si tratta di un operatore virtuale che poggia le sue basi sulla rete Vodafone.

Opera sul nostro mercato sin dal 2007 e, come tutti gli altri operatori telefonici, giorno dopo giorno, mette su delle promozioni per fidelizzare più clienti possibili. Proprio in questo momento, infatti, sta proponendo dei bundle pazzeschi a dei prezzi realmente economici. C’é da dire, però, che gli utenti non sono proprio felici.

Ebbene sì, perché dovete sapere che, spesso, incorrono in alcuni problemi di varia natura. Innanzitutto, si parla di problemi di connessione, relativi alla scarsa ricezione del segnale, che possono causare rallentamenti nella navigazione web. E, poi, non si possono non menzionare quelli che sono problemi proprio con la linea.

Sì, avete capito benissimo. Molto spesso, ci si ritrova a fare i conti con numeri irraggiungibili ed anche con chiamate che vengono interrotte all’improvviso. Ma le problematiche hanno invaso, ultimamente, anche il lato economico con PosteMobile che addebita costi diversi, maggiorati e, poi, gli utenti riscontrano problemi ad effettuare pagamenti.

Insomma, di problemi ce ne sono davvero tantissimi. Abbiamo cercato di riassumerli il più possibile in modo da essere maggiormente esaustivi. Il consiglio che sentiamo di darvi affinché possano essere risolti è quello di contattare l’assistenza clienti di questa compagnia telefonica. Analizziamo attentamente cosa fare, passo dopo passo.

PosteMobile: risolvi i problemi con l’assistenza clienti

La compagnia mette a disposizione diversi canali per contattarla e ricevere l’assistenza desiderata. Si va dalle classiche telefonate alle chat, ma si possono inviare anche mail ed interagire sulle piattaforme Social (X e Facebook). Se si vuole effettuare una telefonata, il numero da contattare è il 160 che è attivo tutti i giorni della settimana. Ma, attenzione, se dovete segnalare il furto o lo smarrimento del vostro device e, quindi, della vostra SIM, potrete farlo a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Se, invece, avete bisogno di assistenza amministrativa o tecnica, il call center è attivo solo dalle 7 alle 24. Via chat, invece, potrete contattare l’assistenza clienti dalle ore 8.00 alle ore 24.00 ogni giorno. Senza contare che ci sono degli indirizzi mail dedicati alle varie offerte, da quella mobile a quella di rete fissa, oltre che un indirizzo Pec attivo ed un fax.

PosteMobile: c’é anche l’assistenza dedicata ai clienti con disabilità

Ebbene sì, avete capito benissimo. PosteMobile dedica dei canali ad hoc a questi utenti. C’é una casella mail per loro e, inoltre, i cittadini nn udenti hanno sia un numero di fax che un numero telefonico a cui inviare SMS totalmente gratuiti. Insomma, c’é da dire che i problemi ci sono, ma le soluzioni vengono offerte in maniera costante, anche se, a volte, c’é da attendere un po’ per ottenerle.