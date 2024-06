Facebook: come nascondere la lista degli amici ai ficcanaso | Ci metti 5 secondi

Nell’era iper tecnologica che stiamo vivendo, uno degli aspetti fondamentali a cui nessuno può rinunciare è, senza dubbio, la tutela della privacy.

E ciò vale in qualsiasi contesto ed in qualsiasi momento. Pensiamo, ad esempio, alla voglia di privacy in casa o quando si è al lavoro. Ma anche alla privacy quando ci si ritrova ad un evento e non si vuole che qualcuno sappia che si è lì in quel preciso istante. Ovviamente, ciò che vale nella vita reale, vale anche nella vita “virtuale”. Si pretende Privacy quando si avviano conversazioni all’interno delle piattaforme di messaggistica, ad esempio.

Ed allo stesso modo si vorrebbe tenere riservate alcune o tutte le informazioni relative ai propri account all’interno delle varie piattaforme Social come Facebook, ad esempio. Di possibilità del genere ce ne sono davvero tantissime. In realtà, alcune informazioni risultano essere già nascoste ai più di default, in particolar modo a coloro i quali non sono amici. Altre, invece, risultano essere pubbliche.

Tra queste ultime, troviamo la lista degli amici. Ebbene sì, di default la possono vedere tutti, dagli amici, agli amici degli amici, fino ad arrivare ai perfetti sconosciuti o a chi non è amico su Facebook. E questi possono andare a curiosare le informazioni dei vostri amici senza che qualcuno abbia facoltà di fermarli. È permesso dalla piattaforma!

Tuttavia, c’è un modo per fare sì che nessuno più possa vedere la lista dei vostri amici e sbirciarne profili ed informazioni. Le procedure sono diverse a seconda del device posseduto, ma vi diciamo subito che si tratta di qualcosa di veloce e molto semplice. In poche mosse si potranno nascondere anche queste informazioni importantissime. Vediamo insieme in che modo è possibile.

Addio ai curiosi: così nascondi i tuoi amici su Facebook

E partiamo, innanzitutto, dai device Android. Basta entrare nell’App dedicata e recarsi all’interno della sezione dedicata alla privacy. Qui non dovrete fare altro che attivare la funzionalità che andrà a nascondere la lista degli amici. Il percorso è il seguente: impostazioni e privacy, impostazioni, Pubblico e visibilità, Come possono trovarti le persone, Chi può vedere la tua lista degli amici?. È questa la sezione che fa la differenza. Qui potrete scegliere chi può vederla, se solo voi, i vostri amici o tutti.

Passiamo, adesso, ai device iOS. Anche in questo caso si deve entrare in App e recarsi nelle Impostazioni e privacy, cliccando su Impostazioni. Fate tap su Pubblico e visibilità e, poi, si Come possono trovarti le persone. Qui troverete la voce “Chi può vedere la tua lista di amici?” e dovrete scegliere tra le opzioni presenti che, poi, sono le stesse che abbiamo segnalato per tutti i device Android.

Quali passaggi fare da PC

Anche in questo caso è davvero molto semplice. E, in realtà, possiamo dire che non cambi assolutamente nulla rispetto agli esempi precedenti se non il fatto che non bisogna aprire ed avviare l’applicazione, ma bisogna aprire il browser e collegarsi al sito ufficiale della piattaforma Social. Una volta dentro, bisogna seguire gli stessi passaggi visti fino ad ora e scegliere chi può vedere la vostra lista di amici.