Faccine Emoji: farle con la tastiera del pc è semplicissimo | Bastano 2 tasti

Ormai, le Emoji sono entrate a far parte degli standard comunicativi su qualsiasi piattaforma, di messaggistica o Social che essa sia, utilizzata dagli utenti.

Queste rappresentano le sensazioni, le emozioni di chi avvia una conversazione o condivide un post o un contenuto multimediale. In alcuni casi vanno a rafforzare un testo già scritto, mentre in altri viaggiano completamente da sole ed accompagnano una foto, un video. Ci son, poi, anche i casi in cui sono la risposta ad altri utenti.

Come ben sapete, ce ne sono davvero tantissime e per alcune sensazioni, di faccine Emoji, se ne possono trovare diverse versioni. Sta agli utenti scegliere quale inviare o condividere per dare un senso a ciò che hanno necessità di dire. Prima delle Emoji, c’erano le Emoticon che venivano realizzate utilizzando la tastiera del Pc o il tastierino di telefoni cellulari e smartphone.

Ora, ci sono dei set completi di Emoji, dalle semplici faccine a quelle più complesse che raffigurano animali, bibite, cibo, bandiere, mestieri e professioni. E la lista sarebbe ancora molto lunga. Ad oggi, basta entrare nella sezione dedicata per scegliere quella che più sembra adatta alle esigenze di quel particolare momento.

Eppure, dovete sapere che esistono delle scorciatoie da tastiera che consentiranno a tutti di inserire la propria Emoji all’interno di un messaggio, ad esempio. Il tutto, ovviamente, senza ricorrere alle sezioni di cui abbiamo dato cenno in precedenza ed in maniera molto veloce e pratica. Vediamo, allora, insieme, come realizzare faccine emoji da tastiera.

Due tasti per avere le tue emoji a portata di mano

Ebbene sì! Bastano realmente solo due tasti per realizzare emoji con la tastiera del vostro Pc, sia quando siete in casa che quando siete al lavoro. Prima, con le Emoticon, bisognava combinare più tasti e, a seconda di ciò che veniva premuto, si materializzava, dinanzi agli occhi, l’Emoticon voluta per rappresentare al meglio le proprie sensazioni.

Ora, invece, è tutto completamente più facile. Non bisogna ricordarsi infinite e strane sequenze di tasti per realizzare queste Emoji con la tastiera del Pc. Ne bastano soltanto due, come già accennato, ed il gioco è fatto. Tra i Pc Windows ed i Mac, però, c’é una differenza sostanziale di tasti da dover premere ed anche una differenza quantitativa.

Realizzare Emoji su Windows e su Mac

Partiamo subito dai Pc Windows. In questo caso, i tasti sono soltanto due. Parliamo del tasto “Win” e del tasto “+“. Una volta premuti insieme apparirà un pannello di controllo in cui sono contenute tutte le Emoji possibili. Mentre sui Mac, i tasti da premere sono tre e tutti insieme: control, command e la barra spaziatrice.