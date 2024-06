Disegnare su pc: queste le app migliori per farlo gratuitamente

Sono tanti gli utenti a cui piace disegnare e che lo fanno sia con metodo tradizionale sia con l’ausili di supporti tecnologici, come Pc o tablet.

Per quanto riguarda i primi, questi sono ancora innamorati della carta, delle matite, del rumore di queste sui fogli, dell’odore che la combinazione di elementi offre. E, poi, non è stupendo veder nascere il proprio lavoro dal nulla, col tempo e, soprattutto, con le sfumature giuste da modificare, cancellare, fino ad arrivare al risultato desiderato?

Noi crediamo sia fantastico. Ma dovete sapere che con i programmi per disegnare su Pc, si è in grado di realizzare dei lavori, dei disegni super fantastici e, soprattutto, molto, ma molto realistici. Di programmi in giro ce ne sono davvero tantissimi. Alcuni sono a pagamento, mentre altri sono totalmente gratuiti ed aspettano solo chi ha intenzione di utilizzarli.

E questi ultimi sono quelli più gettonati e, soprattutto, maggiormente utilizzati dagli utenti che non possono permettersi un enorme esborso di denaro solo per disegnare poche volte al mese. Certo, si tratta pur sempre di una passione, ma, per questi utenti, non è il caso di investire tantissimo per un passatempo una tantum.

Di soluzioni gratuite per Pc ce ne sono davvero tantissime. Ci sono molte programmi che consentono, in maniera totalmente gratuita, di poter disegnare seduti comodamente dinanzi al proprio PC, in casa o fuori non fa alcuna differenza. Scopriamole insieme e siamo sicuri che, tra queste, riuscirete a trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze!

Disegnare gratuitamente dal Pc grazie a queste App

Partiamo subito da due applicazioni messe a disposizione da Microsoft. La prima è Paint 3D, mentre la seconda è Fresh Paint. La prima è per tutti gli appassionati ed offre un vasto set di pennelli, animazioni sia 2D che 3D ed in più, ad esempio, concede agli utenti la possibilità di decidere la finitura da dare all’immagine che si va a realizzare, scegliendo tra quella lucida e quella opaca.

La seconda App, Fresh Paint, invece, è dedicata a disegnatori più esperti che possono partire da un foglio bianco a da una fotografia di partenza. Tanti pennelli, tante opzioni come la possibilità di miscelare diversi colori insieme come si farebbe con una tavolozza. E, poi, c’é MyPaint che consente, da oltre 15 anni, di disegnare con Pc in piena e totale libertà.

MediBang Paint: l’App per gli appassionati di fumetti

È totalmente gratuita e consente di realizzare fumetti seguendo quello che è lo stile dei manga. Offre una vasta gamma di pennelli, ma gli utenti ne possono creare tantissimi altri. In più, si può personalizzare il font scegliendo tra le venti varianti presenti in App. Infine, vi diciamo che si può anche collaborare con altri utenti alla realizzazione dello stesso progetto.