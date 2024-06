Candy Crush: questi sono i trucchi che nessuno ha mai svelato | Sblocca tutti i livelli

Candy Crush è uno dei videogiochi, sia per smartphone che per tablet, che maggiormente piacciono agli utenti di tutto il mondo.

È arrivato nel 2012, sviluppato per la piattaforma social di proprietà di Meta, Facebook, e sin da subito ha fatto sentire la propria voce, diventando il gioco più amato da tutti. Poi, ha subito numerosissimi “passaggi di mano“, fino a diventare nel 2023 di proprietà di Microsoft. In realtà, per essere precisi, è la sua società sviluppatrice, la King, ad essere stata acquisita dal colosso tech di Redmond.

Ma veniamo a quello che è il gioco in sé. Si tratta di un gioco puzzle in cui gli utenti devono superare dei livelli che, man mano, diventano sempre più difficili. Bisogna mettere in riga o in colonna dei dolci, delle caramelle, dello stesso colore, in modo che questi scoppino e facciano spazio agli altri dolciumi presenti in alto. Ci possono essere delle reazioni a catena e possono avvenire degli abbinamenti speciali che danno vita a dei booster che possono essere utilizzati per superare i livelli.

I colori delle caramelle vanno dal rosso al giallo, dal verde al viola, passando per il blu e l’arancione. Ad ogni livello c’è un numero di mosse prestabilito per il suo superamento. Il livello viene superato quando si porta a termine la missione assegnata e si raggiunge almeno una stella su tre. Come abbiamo avuto modo di accennare in precedenza, però, ci sono dei livelli che risultano molto difficili da superare.

E, nonostante si tenti parecchie volte, si rischia di rimanere impelagati per tanto, anzi, tantissimo tempo, anche perché il gioco prevede delle vite che, una volta terminate, non permettono più di continuare a giocare se non ricaricate. Noi vogliamo darvi dei consigli importantissimi a riguardo, in modo che possiate superare i livelli e sbloccare altri in maniera super veloce. Si tratta di trucchi segreti di cui nessuno vuole che si venga a conoscenza.

Ecco come sbloccare velocemente livelli in Candy Crush

La prima cosa che vogliamo consigliarvi e quella di non collegare mai il gioco e, quindi, l’applicazione che avete scaricato sul vostro smartphone, al vostro account Facebook. Si, perché, in molti casi, l’applicazione vi chiederà di invitare a giocare i vostri amici e, se non lo fate, non vi consentirà di portare avanti le vostre avventure giocose. Ma ci sono dei trucchi che dovete assolutamente conoscere.

Il primo di questi riguarda tutti gli utenti che hanno appena scaricato l’applicazione del gioco e si trovano ai primi livelli. Se rientrate in questa categoria, sappiate che, quando ci troverete di fronte ad un livello molto difficile, potrete restare fermi, fissi a scrutare lo schermo fino a quando sarà il gioco stesso a consigliarvi la mossa da fare. I pezzi di puzzle da spostare brilleranno. E potrete farlo più volte durante lo stesso livello.

Per i “Pro” di Candy Crush ecco una chicca

Di trucchi in Candy Crush ne abbiamo già visti due anche se sono molto semplici così come lo è questo gioco. Ma ce n’è uno di cui vogliamo parlarvi che consentirà a tutti i giocatori “Pro“, quelli che passano tantissimo tempo in App, di superare tantissimi livelli con una semplicità straordinaria. A schermo avrete notato la presenza di un lingotto d’oro. Se lo cliccate, vi darà accesso a dei pacchetti a pagamento i quali vi consentiranno di ottenere vite ulteriori o booster in grado di aiutarvi tantissimo con i livelli in cui rimarrete impelagati.