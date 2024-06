1254 trova numero cellulare: funziona o è una truffa? Ecco la verità

Nonostante siamo in un’epoca in cui è molto più semplice comunicare con altri cittadini, con altri utenti, molto spesso si ha bisogno di affidarsi a dei servizi esterni.

E tutto ciò per trovare quelli che sono i numeri telefonici di questi ultimi, telefonarli ed avviare la conversazione dovuto, offrendo o ricevendo le informazioni di cui si ha bisogno. Sì, perché, nonostante ci si ritrovi, come già accennato in apertura, in un’epoca veloce, iper tecnologica, in alcuni casi, risulta ancora difficile rintracciare un determinato utente.

Ed ecco che arriva in soccorso di tutti un servizio che, al momento, è inteso come quello a pagamento maggiormente conveniente nel nostro Paese. parliamo di 1254 che consente di trovare il numero di telefono, anche cellulare, di altri utenti che hanno acconsentito alla pubblicazione degli stessi, all’interno degli elenchi telefonici.

Chiamando il servizio si ha la possibilità di venire a conoscenza di numeri appartenenti a soggetti privati, ad aziende, ma anche numeri di pubbliche amministrazioni e numeri verdi. Insomma, possiamo dire che sia un unico enorme calderone dal quale gli operatori, come i maghi fanno con il loro cilindro magico, estraggono le informazioni richieste.

Una volta chiamato questo numero, però, bisogna specificare il servizio richiesto. Sì, perché oltre l’assistenza su numeri telefonici, questo numero è in grado di fornire assistenza sul meteo, sulle condizioni del traffico e, quindi, sui percorsi alternativi. Ma offre anche informazioni su cinema, shopping, prenotazioni ristoranti. Insomma, fa di tutto e di più: ma funziona sul serio?

1254 truffa o valido aiuto ai cittadini?

Sono molti a chiederselo in realtà. Ed il primo dei motivi per cui esistono questi dubbi è il fatto che offra una vasta gamma di servizi. Ne abbiamo visti solo alcuni, ma vi assicuriamo che ce ne sono in bella mostra tantissimi altri sul sito ufficiale. Ma quanto conviene usufruire di questo servizio? Quali sono i costi delle telefonate?

1254: costi e loro rapporto con il servizio offerto.

Oggi come oggi, si può accedere ad alcune informazioni in maniera molto, ma molto veloce grazie ad internet. Le informazioni fornite da questo numero posso essere reperite navigando grazie ai vari browser presenti sul mercato. Ma resta un valido strumento per chi non ha dimestichezza con la tecnologia. Il problema, però, sono i costi. Partiamo da quelli di rete fissa. All’atto della risposta si pagheranno 36,6 centesimi di euro a cui bisogna sommare ben 2,44 centesimi di euro al secondo.

Stesso discorso anche per chi chiama da rete mobile TIM. Solo che in questo caso, la tariffazione al secondo viene scalata con 60 secondi di anticipo. per quanto riguarda altri operatori, come Vodafone e WindTre, ad esempio, lo scatto alla risposta costa ben 58,56 centesimi di euro. Insomma, non si tratta di un servizio economico. E dono molti gli utenti che ritengono che sia un servizio lento per poter far pagare di più al cittadino chiamante. Le durate durano di più, per assicurarsi un’entrata maggiore.