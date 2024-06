Antivirus: proteggi il tuo computer immediatamente | Questi sono i più potenti

Avere un antivirus sui propri dispositivi è un requisito fondamentale per poter svolgere il proprio lavoro in tranquillità: ecco i migliori.

Se utilizzate il pc per lavorare e non siete provvisti di un antivirus, allora è proprio il caso che ve ne procuriate uno e anche efficiente, in quanto in questo periodo le truffe informatiche e il furto di dati sono davvero all’ordine del giorno.

Con l’evolversi della tecnologia e dei sistemi di sicurezza di base legati al proprio sistema operativo, anche i truffatori e i malintenzionati si sono messi decisamente al passo coi tempi e realizzano inganni e furti in modo sempre più professionale e con una attenzione sempre maggiore a non farsi individuare.

Per tutti questi motivi ci sono alcune importanti accortezze da tenere per garantire la cybersicurezza, che ha inizio proprio dai comportamenti responsabili degli utenti, ma non può essere efficace se non vi è un antivirus a protezione dell’intero sistema.

Ecco perché è necessario non solo acquistare un antivirus, ma acquistarne uno che abbia alle spalle una certa storia di solidità, o che comprenda delle innovazioni che siano al passo con quanto si inventano i truffatori contemporanei: ecco alcuni consigli.

I top Antivirus

Se ancora non siete pronti ad acquistare un antivirus, oppure siete in un periodo in cui avete necessità di risparmiare, allora vi consigliamo alcuni software gratuiti.

Tra gli antivirus gratuiti c’è quello di default nel caso usassimo un dispositivo con Windows, ovvero Windows Defender, che potremmo considerare quello di base, ritenuto dai più non abbastanza per garantire un minimo di sicurezza. Per essere più sicuri è necessario sostituirlo con antivirus anche open source di terze parti.

Antivirus gratuiti

Tra i migliori software antivirus che è possibile scaricare gratuitamente c’è senza dubbio Avast Free Antivirus, che è tra gli antivirus più utilizzato a livello persino globale.

Assieme ad Avaast è molto apprezzato anche AVG Antivirus Free, con BitDefender Free, Avira Antivirus Free ePanda Antivirus free: è possibile scaricare online questi software, ma bisogna porre la massima attenzione nel selezionare il sito ufficiale – altrimenti rischieremmo, ironicamente, di incappare in qualche malware. Un’altra opzione potrebbe essere quella di scaricare versioni di prova di antivirus a pagamento e decidere, così, se siamo soddisfatti del software e poi acquistarlo dopo il periodo di prova concesso da chi lo ha prodotto.