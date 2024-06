WhatsApp Web: arriva la macchina della verità | Se ti tradisce non ha scampo

WhatsApp, ormai, è conosciuta in tutto il mondo e, grazie alle sue tantissime funzionalità, sono oltre due miliardi gli utenti che hanno creato un account in piattaforma.

E questi numeri sono sempre in crescita dato che vengono apprezzati tutti gli aggiornamenti che vengono implementati al suo interno. Ne sono arrivati tantissimi nell’ultimo periodo, in particolar modo in questo ultimo anno. Sono andati a migliorare quella che è la qualità dell’esperienza di utilizzo e, ovviamente, gli sviluppatori hanno gettato uno sguardo a quella che è la tutela della privacy e della sicurezza.

Potremmo stare ore ad elencare tutte le novità che hanno fatto capolino all’interno delle varie versioni della piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta. E parliamo sia della versione per device Android che quella per iOS. Ma, ovviamente, non escludiamo nemmeno quella per i Pc. Anche la versione desktop, infatti, è stata ampiamente migliorata.

WhatsApp Web è diventata più intuitiva, maggiormente fruibile in maniera veloce, grazie ai menù che consentono, ad esempio, di scegliere, tra le conversazioni in cui sono presenti ancora messaggi da leggere e sono sfuggiti agli utenti. Inoltre, poi, c’é la possibilità di filtrare le conversazioni scegliendo solo ed esclusivamente i gruppi.

E ci sarebbe tantissimo altro da dire ancora se non fosse arrivata su WhatsApp Web quella che può essere definita una vera e propria “macchina della verità“. Ebbene sì, avete capito benissimo. I traditori, all’interno delle coppie, non hanno più alcuno scampo a causa di quest’ultima. Ed è anche molto semplice e veloce da utilizzare.

Ecco come scoprire il tradimento del partner grazie a WhatsApp Web.

Abbiamo già avuto modo di accennare alla sua semplicità e velocità di utilizzo. Bisogna, ora, soltanto capirne il funzionamento. La prima cosa di cui si ha bisogno è di un Pc, desktop o portatile che esso sia. Questa caratteristica poco importa. Ma vi assicuriamo che riuscirete a scoprire se è avvenuto un qualsiasi tipo di tradimento o se questo sia ancora in atto.

La prima cosa da fare è aprire WhatsApp Web. Fatto ciò, però, dovete fare qualcosa di “un po’ avventuroso“. Dovete riuscire a prendere lo smartphone del vostro partner di vita senza che questi se ne accorga o sospetti di qualcosa. Fatto ciò, aprite l’applicazione sul device ed entrate all’interno delle sue impostazioni.

Qui, nel menù a tendina, cliccate su “Dispositivi collegati” prima e su “Collega un dispositivo“, poi. Inquadrate, successivamente, il QrCode che appare a schermo e, magicamente, appariranno tutte le chat dell’account del vostro partner, anche quelle archiviate! Da quel momento in poi, grazie a WhatsApp Web, riuscirete a tenere ogni sua mossa, ogni suo messaggio sotto controllo dal vostro PC.