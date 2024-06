Trovare Autovelox con il cellulare: ti salva dalle multe e ti aiuta in viaggio

Lo smartphone ci permette di sapere quali sono le posizioni degli autovelox presenti sulla strada: ecco come fare e quali sono i vantaggi.

La guida dell’automobile oggi è quasi sempre legata alla funzione “mappa” del nostro smartphone, che è in grado di guidarci quasi ovunque grazie al satellite e alla connessione internet.

Ci sono moltissime funzioni, inoltre, che sono presenti su questo tipo di applicazioni: tra queste, ad esempio, in genere sono segnalati benzinai e stazioni di servizio, così da sapere sempre quando sarà possibile fermarsi nel corso dei viaggi lunghi, ad esempio.

Ci sono diverse dispute in merito a quale applicazione sia migliore: in genere gli utenti Iphone utilizzano assiduamente Waze, mentre chi possiede un telefono con sistema operativo Android è portato all’utilizzo di Google Maps.

Tra le funzioni di queste applicazioni c’è anche quella che permette di individuare gli autovelox: questa possibilità è presente su Waze e su Google Maps, ma anche in molte altre app meno conosciute, ecco quali.

Le app per spostarsi

Le applicazioni hanno di fatto sostituito le cartine stradali, riducendo l’utilizzo di carta e ampliando, invece, lo spazio disponibile per riporre gli oggetti in automobile. Secondo molti, comunque, la applicazione più precisa nella segnalazione degli autovelox è proprio Waze, gratuita sia per Iphone che per sistemi Android.

A seguire sono elencate Google Maps, che presenta un piccolo indicatore arancione a forma di telecamera lungo il percorso per segnalare l’autovelox, e Tom Tom Go Navigation, un’altra app gratuita per iOs e Android, la quale procede al calcolo della velocità media quando si passa sotto il sistema Tutor o Vergilius. Non è finita qui.

Una funzione molto utile

Tra le app in grado di segnalare la presenza degli autovelox c’è autovelox Italia – CamSam, che è in grado di mostrare in tempo reale i limiti di velocità attivi e indicare in maniera chiara e precisa il prossimo autovelox presente lungo il percorso, con tanto di avviso sonoro. Sulla stessa linea troviamo Radarbot e Autovelox Fissi e Mobili.

Bisogna tenere presente che in alcuni Paesi è vietato che il guidatore conosca la disposizione geografica degli autovelox, in quanto, si suppone, perderebbero una tra le loro funzioni. Tra questi paesi ci sono la Francia, la Svizzera e la Germania: pertanto, qui, queste applicazioni sono inutilizzabili.