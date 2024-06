Siri: cosa fare se al comando Ehi Siri non ti risponde | Fallo ripartire subito così

Tra i software della società di Cupertino maggiormente apprezzati ed utilizzati c’é, senza ombra di dubbio alcuna, Siri, l’assistente virtuale.

Funziona su tutti i sistemi operativi dell’ecosistema Apple e fa compagnia agli utenti dal lontano 2012, quando venne rilasciata la sua prima versione. Focalizzando la nostra attenzione sui dispositivi più desiderati dagli utenti, gli iPhone, c’é da dire che questo assistente virtuale, divenuto, col tempo, indispensabile, è arrivato con iOS 5.

Man mano che il tempo passava, le capacità di questo assistente Apple sono diventate sempre più sofisticate e tecnologicamente avanzate. Ed ora si parla di implementazione dell’Intelligenza Artificiale generativa aziendale dal prossimo iOS 18 che è in dirittura di arriva. Come ben sapete, le voci circolano e sta per essere presentato alla prossima WWDC.

Questa si terrà dal 10 giugno al 14 giugno all’Apple Park di Cupertino ed è una delle Conferenze mondiali per sviluppatori maggiormente attesa. Sì, perché verrà svelato il futuro dei sistemi operativi dell’azienda guidata da Tim Cook. Tornando a Siri, come tutti sanno, basta pronunciare le paroline magiche “Ehi Siri” per attivarlo.

E gli si può chiedere qualsiasi cosa. Gli utenti avranno risposte mirate, personalizzate in base a ciò che è stato richiesto. Purtroppo, però, in alcuni casi, può capitare che l’assistente virtuale di Apple non funzioni. Potrebbe sembrare alquanto difficile porvi rimedio e farlo ripartire in maniera veloce. Ma non è affatto così. Basta un niente per riaverlo a disposizione ed anche in pochissimo tempo.

“Ehi Siri” non risponde ai comandi: ecco come tornare a fruirne

Molto spesso, si ritiene questo suo non funzionamento una vera e propria tragedia. Come, però, abbiamo già avuto modo di accennare, non è così. Se “Ehi Siri” non risponde, basta seguire alcune semplici mosse per far sì che si riattivi velocemente. Prima, però, dovete sapere che il suo non funzionamento potrebbe essere legato anche ad una distrazione degli utenti.

Questi, infatti, potrebbero averlo spento inavvertitamente e bisogna soltanto riattivarlo. Ma vediamo, nel dettaglio, come far sì che se Ehi Siri non risponde, si possa risolvere la situazione. Innanzitutto, bisogna entrare nelle impostazioni del vostro device, cliccare su Siri e Cerca. Nel menù che vi si aprirà dinanzi, troverete, in alto a destra due voci.

Queste sono “Ehi Siri” e “Consenti Siri quando bloccato“. Assicuratevi che siano attive entrambi. Può capitare, però, che quando il vostro dispositivo sia coperto da qualcosa sia posto con lo schermo su di un piano, Ehi Siri non funzioni. Quindi, non vi risponderà. In questo caso, entrate in accessibilità all’interno delle impostazioni del device, cliccate su Siri prima e su risposte vocali, poi. Qui bisogna attivare la voce Ascolta sempre Ehi Siri. E se ancora non dovesse rispondervi? Beh, a questo punto non vi resta che riavviare il device!