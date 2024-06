Poste Mobile: l’offerta è da capogiro | Hai ancora poco tempo per attivarla

PosteMobile è uno degli operatori telefonici virtuali che operano nel nostro Paese e l’anno della sua fondazione risale al lontano 2007.

Da questo anno e fino al 2014 si è appoggiata alla rete Vodafone, per poi passare alla rete Wind e, di nuovo, dal 2021, solo per le SIM, alla rete Vodafone. Di operatori virtuali sul territorio italiano ne operano davvero tantissimi. E tutti mettono su, continuamente, delle offerte pazzesche per fidelizzare una maggiore quantità di utenti.

Ovviamente, c’é una concorrenza sfrenata. Ed anche all’interno degli ecosistemi degli operatori stessi c’é una varietà di offerte e promozioni in abbonamento mensile, con bundle esagerati, a dei prezzi davvero folli. Quanto appena asserito, vale anche per PosteMobile che, anche se si è resa protagonista di aumenti dei costi nell’ultimo periodo, resta sempre molto, ma molto conveniente.

Ultimamente, poi, ha presentato un’offerta a dir poco pazzesca che sarebbe già scaduta da tempo se l’azienda non l’avesse prorogata. Il termine per attivarla, infatti, era previsto per lo scorso 31 maggio. Possiamo dire che quest’ultima sia la sua migliore in assoluto e, per tale motivo, si tratta di un’occasione assolutamente da non perdere.

Ebbene sì, perché è rivolta a tutti coloro che hanno necessità di un bundle migliore ad un prezzo mensile esageratamente basso. E, poi, potrete anche dire addio ai costi nascosti. Insomma, è il momento di approfittare, ed anche subito, di questa fantastica opportunità dato che la promozione non durerà in eterno.

PosteMobile proroga la sua offerta ancora per pochissimo tempo: approfittane

Ed eccoci qui a svelarvi le caratteristiche di questa offerta da leccarsi i baffi. Innanzitutto, vi diciamo il suo nome: Wow Days 50. Vi diciamo subito, però, che non tutti potranno sottoscriverla. Ebbene sì, si tratta di un’offerta riservata soltanto gli utenti che vogliono cambiare operatore, effettuando la portabilità del proprio numero telefonico, potranno sottoscrivere questa offerta pazzesca.

Il costo, come già accennato più volte, è davvero irrisorio. Pensate che bastano solo 5,99 euro al mese. Per quanto riguarda, poi, la SIM e la sua attivazione, basteranno 10 euro più altri dieci euro di ricarica e, ovviamente, il rinnovo dell’offerta è incluso. In questo caso, PosteMobile ha pensato ad SMS illimitati così come per le chiamate verso numeri fissi e mobili sul nostro territorio italiano.

Per quanto riguarda il traffico internet incluso all’interno dell’offerta questo ammonta a ben 50 GB. Inclusi nell’offerta, come sempre, ci sono i servizi “Ti Cerco” e “Richiama Ora“. Infine, vi diciamo che c’é anche la possibilità di usufruire della funzionalità Hotspot per collegare altri dispositivi e navigare in internet in totale libertà.