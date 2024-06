Netlix: scatta l’allarme per queste TV | Anche se hai l’abbonamento non funzionerà

Ancora delle rogne per gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento Netflix, dopo le tante che hanno dovuto sopportare nei mesi scorsi.

E parliamo degli aumenti dei costi dei piani di abbonamento alla piattaforma, ma anche e soprattutto del divieto alla condivisione delle password tra gli utenti. E’ questo che ha fatto scattare il panico tra gli utenti e, soprattutto, ha fatto sì che diventassero iper irascibili. Pensate che sulle varie piattaforme social si gridava al divorzio.

Divorzio che, ovviamente, sarebbe dovuto avvenire da Netflix stessa, revocando l’abbonamento sottoscritto. La piattaforma maggiormente utilizzata, in questo caso, come accade molto spesso, è X (ex Twitter). Contestualmente, poi, è arrivato anche il piano con pubblicità, quello che, poi, è risultato il più economico in assoluto sulla piattaforma streaming americana.

E ciò ha avuto dei risultati insperati, almeno per tutti coloro i quali volevano che nessuno più utilizzasse Netflix. Sì, perché c’é da dire che il numero di abbonati, grazie al piano economico, sia salito ed anche in maniera esponenziale. Purtroppo, però, ora è arrivata una ulteriore bruttissima notizia per numerosissimi utenti.

Saranno tanti quelli che non potranno fruire dei suoi servigi, nonostante abbiano sottoscritto un piano di abbonamento Netflix e quest’ultimo sia ancora attivo. La motivazione? Beh, è molto, ma molto semplice. Su alcune TV la piattaforma smetterà di funzionare e chi, tra gli utenti, ha già avuto questa triste notizia, si sta già disperando.

Addio a Netflix per chi ha queste TV: nessun contenuto sarà più visibile

La notizia tragica già aleggiava come uno spettro dalla fine dello scorso anno, ma, mai e poi mai, nessuno avrebbe immaginato che potesse diventare realtà così presto. Purtroppo, esistono delle limitazioni tecniche che impediscono la fruizione dei contenuti con alcuni televisori. Chi ne è in possesso, potrà continuare a visionarli solo fino al prossimo 23 luglio.

Quindi, cerchiatevi questa data il rosso sul calendario: 24 luglio 2024. E’ da questo giorno che bisognerà dire addio a Netflix nonostante l’abbonamento sottoscritto. Sono i televisori Sony i protagonisti di questa terribile storia. L’azienda ha dato ampia informazioni circa i modelli interessati, ma, allo stesso tempo, ha fornito anche indicazioni su come aggirare l’ostacolo.

Le serie interessate dall’addio a Netflix sono la S9, la W5, la W6, la W7, la W8, la W70, la W80, la W85, la W95, la X85, la X9 e la X95. Per tutte queste serie elencate, precisiamo che i televisori protagonisti ad esse appartenenti sono tutti quelli fabbricati nell’anno 2014 ed ancora prima. Per aggirare l’ostacolo, Sony consiglia di affidarsi ad un device Chromecast o ad uno Fire TV.