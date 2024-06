Non sai mandare e-mail automatiche? È semplicissimo: in pochi minuti le programmi

Se non sai inviare delle email automatiche, imparare a farlo è davvero semplicissimo: basta programmarle in pochi, semplici passi.

Le caselle di posta elettronica sono state tra i primi servizi che hanno preso il via assieme a internet e quindi alla sua diffusione a livello globale, un tipo di comunicazione che all’epoca era davvero rivoluzionario.

Oggi vengono ancora adoperate, soprattutto in alcuni tipi di azienda o per certi servizi: ad esempio sono molti i negozi che promuovono offerte e prodotti tramite email pubblicitarie, e sono diversi i servizi ai quali ci si può iscrivere e ricevere degli aggiornamenti, in genere settimanali o mensili, che riguardano i propri interessi.

Queste ultime sono dette newsletter, e in genere per la loro gestione ci si affida a dei software che è possibile utilizzare per la programmazione di queste email, che non vengono scritte ogni volta per poi essere inviate: vengono progettate nel tempo e programmate per l’invio.

Sembra complicato, ma in realtà è una procedura piuttosto comune e semplice se abbiamo delle competenze digitali anche solamente di base: ecco come fare.

Email programmate

Tra le applicazioni open source che è possibile utilizzare in associazione alla nostra casella di posta, c’è Blat, ovvero una utility a riga di comando che invia email utilizzando il protocollo SMTP o NNTP e funziona con ogni provider di posta elettronica, da gmail a libero etc.

Una volta scaricata l’applicazione è necessario recarsi nel percorso C:/Windows/system32 e procedere a scompattare l’archivio e a spostare i file che sono nella cartella full; a quel punto basterà lanciare il comando blat.exe e siamo pronti per imparare a utilizzare tutte le sue funzioni.

Utilizzare Blat

Una volta concluse le operazioni sopra descritte, basterà digitare sulla casella di ricerca (o in esegui di Windows XP) il comando cmd, e da questo momento in poi se si prova a scrivere Blat appariranno le istruzioni base per l’utilizzo del comando. Successivamente, per mandare email, si deve scrivere questo comando: blat.exe -f indirizzo_mittente@email.com -to indirizzo_destinatario@email.com -subject Titolo -body messaggio -server smtp.server.com:25 -u nome_Utente -pw password.

Questi sono i comandi standard, ma sarà possibile anche aggiungere comandi come -attach percorso

ome_file per inviare un allegato. Per programmare delle email automatiche che vengano mandate periodicamente al medesimo destinatario, allora basterà accedere al percorso Start -> Programmi -> Accessori -> Utilità di sistema -> Utilità di pianificazione e indicare i parametri nella casella “aggiungi argomenti”: il gioco è fatto.