Giugno, non ci sono dubbi: l’oroscopo sorride a questi segni ed uno su tutti sarà fortunatissimo | Ecco il quadro astrale del mese

A chi non piace giocare con l’oroscopo? Anche coloro che non vi credono, danno spesso una sbirciata, non rinunciano a una lettura divertita.

E allora proviamoci anche noi, scherziamo sul futuro oroscopo del mese di giugno. Cosa ci riserveranno i segni zodiacali? Non mancano sorprese, avvertimenti e – perché no? – un po’ di sano umorismo.

Si parte con Ariete: mese difficile, specie dalla seconda metà. Problemi continui al lavoro; per chi può scegliere, meglio optare per lo smart working, meglio delocalizzare la propria sede tra le accoglienti mura di casa. Dopotutto, perché rischiare? Per chi non può, conviene stringere i denti e resistere.

Mese decisamente migliore per Toro: giugno favorisce i nuovi progetti lavorativi, incentiva a variare, sperimentare, provare insomma ‘cose nuove’. Non mancherà gente di sposta a sostenervi, sebbene non come vi aspettereste.

Mese invece molto altalenante per i Gemelli; un po’ su e un po’ giù, con l’aggravante di dover compiere alcune scelte a lungo rinviate, a lungo ponderate con attenzione. Che fare? La classica domanda filosofica si ripropone, ma stavolta occorrerà rispondere e rispondere con urgenza. Simile situazione per la Vergine per la quale si pronosticano difficoltà e rischi di ogni genere dal 17 al 21 giugno. In generale per chi ha il segno della Vergine un mese durante il quale porre speciale attenzione a ogni problematica all’orizzonte.

Cosa pronosticano i segni zodiacali per il mese di giugno, un’agile guida

Mese invece leggero per Marte, dopo tante innumerevoli difficoltà. Nessun particolare impegno e una situazione, sul fronte del lavoro, eccezionalmente tranquilla. Rilassatevi, concedetevi qualche sfizio, insomma datevi respiro. Seppure con la consapevolezza di come sia un periodo di transizione profondo.

Mese ricco di chiaroscuri invece per il segno del Leone: nei primi dieci giorni vi sarà la possibilità di un improvviso innamoramento, mentre sotto il profilo puramente finanziario occorre risparmiare, specie a causa di un’inflazione quantomai selvaggia. Invece è nel campo lavorativo che la Bilancia eccelle: la prima metà del mese conoscerà infatti una catena travolgente di successi; se c’è un momento per chiedere un aumento di paga, è il seguente.

Mese decisamente ‘no’ invece per lo Scorpione; insuccessi lavorativi, difficoltà amorose e soprattutto tanto, tantissimo stress. In attesa che passi meglio dedicarsi a qualche hobby capace di generare relax. Attenzione al denaro anche per il Saggitario; sarà un’estate eccezionalmente costosa, meglio non cedere alle tentazioni di concedersi uno sfizio, non importa quanto attraente.