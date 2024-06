Frodi telefoniche addio: arriva dallo Stato la soluzione definitiva per bloccarle prima che infettino i consumatori | Fallo subito e ti metterai al sicuro

Le truffe telefoniche sono all’ordine del giorno e, più passa il tempo, più ci si ritrova di fronte ad un numero elevatissimo di queste ultime.

Non si riesce più a contarle, quasi. Di tipologie ce ne sono diverse. Partiamo dal Wangiri, una truffa che arriva direttamente dal Giappone. In questo caso, i criminali chiamano la vittima designata, ma fanno partire un solo squillo. La vittima, incuriosita, richiama il numero e si ritrova con diversi abbonamenti attivati senza la sua volontà.

Ovviamente, non è la sola. Nel corso del tempo abbiamo parlato abbondantemente di diverse truffe telefoniche che hanno messo alle strette gli utenti facendo perdere loro un botto di soldi. Pensiamo, ad esempio, alla truffa del trading online. Gli utenti, in un primo momento, racimolavano anche una buona somma di denaro con gli investimenti.

Ma, col passare del tempo, le richieste di soldi diventavano sempre più insistenti e si finiva col perdere tutto, sia la somma investita che tutti i propri risparmi. Ed ancora, non si possono non menzionare le truffe relative a cambi di gestore di fornitura di servizi, da quelli di luce e gas a quelli telefonici. E potremmo continuare all’infinito.

Ma la lista sarebbe molto, ma molto lunga. Quel che è certo è che, nonostante questi metodi siano conosciuti da tutti, le vittime risultano essere sempre in aumento. Per fortuna, però, il Governo ha messo su un servizio che consentirà di evitare i raggiri telefonici. Grazie ad esso tutti saranno maggiormente al sicuro e si potranno evitare numerosissime vittime.

Finalmente è nato il Portale Antitruffa voluto fortemente dal Codacons.

E questo nuovissimo portale consentirà a tutti i cittadini di segnalare tutte quelle telefonate che sembrano essere sospette, ma anche le truffe che si ricevono. Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di accennare già in precedenza, i raggiri telefonici sono aumentati a dismisura così come le loro vittime. Proprio per questo motivo è nato il portale protagonista della vicenda.

Al suo interno, come già detto, gli utenti possono segnalare e denunciare truffe o loro tentativi in modo che il Codacons possa procedere con la loro denuncia e, ovviamente, con la denuncia dei responsabili principali di questi reati. Basta collegarsi al sito internet dedicato. E’ davvero molto intuitivo. Gli utenti, innanzitutto, devono inserire la data dell’evento.

Dopo questo, dovranno inserire una descrizione della chiamate e dell’operatore o dell’azienda interessati. Infine, dovranno lasciare un recapito mail per essere ricontattati dal Codacons. Si tratta di una procedura molto semplice che potrà, finalmente, porre un freno a queste attività illecite e salvare tantissimi utenti dal baratro.