Chrome che figata: se lo usi su questi dispositivi non lo riconoscerai più | Le nuove funzioni sono assurde, aggiornalo subito

Chrome è il motore di ricerca del colosso tech di Mountain View che fa compagnia agli utenti di tutto il mondo da ben 16 anni, ormai.

E’ arrivato, infatti, nel mese di settembre del lontano 2008 e, da allora, in tutto questo tempo, ne ha fatta tanta di strada. E, di anno in anno, è stato al centro di miglioramenti e di correzioni che gli hanno consentito di essere un browser largamente apprezzato, se non proprio quello maggiormente utilizzato. Sembra di conoscerlo da una vita!

Ora, però, il nuovissimo aggiornamento per alcuni dispositivi lo ha reso totalmente diverso. In pratica, potremmo anche dire che sia irriconoscibile. Ma non nel senso che qualcuno può intendere. Non è irriconoscibile perché sta avendo tantissimi problemi. Certo, questo è un dato di fatto, è innegabile. Ne abbiamo anche parlato tantissimo nei mesi scorsi.

Ma, come ben sapete, il colosso tech californiano è stato sempre lì, pronto a metter su degli aggiornamenti che potessero andare a correggere bug e vulnerabilità che sono state anche ampiamente sfruttate dai criminali informatici. Quello che, invece, vogliamo portare alla vostra attenzione è qualcosa di totalmente diverso.

E’ arrivato un nuovissimo aggiornamento in esclusiva per alcuni sistemi operativi specifici e, quindi, soltanto per alcuni dispositivi. Ci sono grandissime novità ed anche dei cambiamenti importanti che potremmo anche definire epocali. Vediamo, allora, insieme, di cosa si tratta e, soprattutto chi ne potrà usufruire sin da subito.

Chi possiede iPhone ed iPad può fare i salti di gioia: Chrome per loro è totalmente diverso!

Ebbene sì, c’é una novità grandissima che è stata portata in dote dal nuovissimo aggiornamento appena arrivato di Google Chrome per tutti gli iPhone e gli iPad che sono in giro nel mondo. In particolar modo, il protagonista principale di questo cambiamento assurdo è proprio il menù. Si comincia con la personalizzazione di tutto in Apple.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Già si è parlato di iOS 18 che consentirà ampi margini di personalizzazione della schermata Home degli iPhone al suo arrivo. Ma, adesso è tempo di parlare di Chrome che ha anticipato i tempi. Ed ecco che gli utenti, una volta in Chrome, potranno personalizzarne il menù a proprio piacimento.

La barra del menù, infatti, offre la possibilità di scegliere una nuova opzione quando si cliccano i tre puntini in alto. Parliamo dell’opzione “Personalizza menù“. Si potrà ordinare tutto in maniera intelligente senza dover ricorrere all’ordinamento secondo i principali utilizzi ed in più si può organizzare e personalizzare tutto l’elenco delle azioni.