Allarme malware: questa App è un clone di una famosissima che tutti conoscono ma il suo scopo è rubarti i dati e inviarli in Russia | Il dopo è agghiacciante

C’é una nuova minaccia informatica che sta girando proprio in questi giorni ed ha come veicolo di diffusione un’applicazione largamente utilizzata.

In realtà, non si tratta dell’applicazione stessa, ma di un clone di questa che va a creare scompiglio all’interno dei device su cui è installata. Sì, perché al suo interno è nascosto un malware potentissimo che riesce a prendere possesso del dispositivo ed ovviamente anche di tutti i dati, soprattutto quelli personali, degli utenti.

Nonostante i controlli di sicurezza, questa applicazione riesce comunque a farla franca. Ebbene sì, avete capito benissimo. Di solito queste problematiche vengono risolte sul nascere e le applicazioni contenenti virus e malware vengono bloccate sin dal loro arrivo. In questo caso, però, purtroppo, non è affatto così. Bypassa tutti i controlli.

Ed a pagarne le spese, anche questa volta, sono gli utenti Android che, in quest’ultimo anno, hanno dovuto affrontare diverse sfide e diversi attacchi informatici. Pensiamo, ad esempio, alle tantissime applicazioni, poi rimosse da Google, contenenti malware. Ma anche ai tantissimi bug ed alle numerosissime vulnerabilità che sono state anche sfruttate.

E siamo arrivati fino ad oggi, o meglio, fino a questi giorni che risultano essere davvero catastrofici. Bisogna ancora dire che questa applicazione risulta funzionare allo stesso modo di quella originale. Non si trova alcuna differenza con quest’ultima, anche se il campanello d’allarme dovrebbe suonare quando arrivano alcune notifiche.

C’é un’App clone di Google Chrome per Android che ruba i dati degli utenti e li invia a server russi.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Ancora una volta il bersaglio degli hacker è Google Chrome. Anche nei mesi scorsi c’é stato un allarme lanciato da esperti di sicurezza informatica che lo riguardava. Ora, però, il problema è davvero enorme. Questo perché l’applicazione clone del browser del colosso tech di Mountain View, elude i controlli, viola gli accessi e ruba tutti i dati personali.

Inoltre, riesce anche ad eludere quella che è l’autenticazione a due fattori. Come abbiamo già avuto modo di accennare, però, il suo funzionamento è molto simile a quello dell’applicazione legittima. Gli utenti possono navigare in internet ed effettuare le loro ricerche in maniera solita. C’é, però, qualcosa che potrebbe far capire agli utenti che ci sia qualcosa di losco sotto.

Ebbene sì, perché dovete sapere che, durante la navigazione, arrivano delle notifiche strano che offrono consigli su vincite alla Lotteria. Ovviamente, richiederanno dati personali, numero telefonico ed anche i dati per ottenere quello che è il pagamento della vincita spettante. Va da sé che, una volta ottenuti questi dati gli hacker ne potranno disporre a loro piacimenti e delle vincite alla Lotteria non ci sarà nemmeno l’ombra.