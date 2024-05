Amazon, colpaccio a Giugno: il nuovo catalogo di Prime Video lascia tutti stupefatti | Titoli da cinema e serie di successo

Avere il cinema all’interno della propria abitazione, nell’ultimo periodo, risulta essere sempre più facile grazie alla varie piattaforme che offrono contenuti in streaming.

Ce ne sono davvero tantissime in giro, ma noi vogliamo focalizzare la nostra e la vostra attenzione su una in particolare che ha messo su un catalogo di contenuti davvero eccezionale per il prossimo mese di giugno. Stiamo parlando di Amazon Prime Video. Ebbene sì, avete capito benissimo. Proprio in questo mese che da il via all’estate, Prime Video vuole tenere tutti incollati agli schermi.

Non riuscirete a staccarvi dai vostri divani. I contenuti in arrivo sono davvero tantissimi e tutti di qualità elevata. Ovviamente, come al solito, non si tratta soltanto di film, ma ci sono tantissime serie tv alla prima stagione e sta arrivando, su tutte, anche la quarta stagione di una serie molto amata. Stiamo parlando di The Boys.

In questa quarta stagione, Billy Butcher non è più il comandante della squadra, poiché quest’ultima non sopporta i sui comportamenti tendenziosi e bugiardi. Dovranno comunque tirare le somme e darsi da fare per aiutare il mondo e salvarlo. Arriverà il prossimo 13 giugno con i primi tre episodi. Poi, bisognerà attendere il giovedì per poter vedere un episodio a settimana fino al 18 luglio. Ovviamente, non c’é solo questo titolo, ma moltissimi altri. Vediamoli insieme in questa nostra mini guida.

Amazon Prime Video più ricca che mai in questo mese di giugno!

Tra i tanti titoli in arrivo ce n’é uno dedicato a Federer che, in realtà, non doveva essere proposto al grande pubblico. Arriverà in piattaforma il prossimo 20 giugno ed è un documentario sulle sensazioni riguardanti il suo addio allo sport. Il titolo è: Federer: gli ultimi 12 giorni. Dal 25 giugno, poi, sarà disponibile per tutti Io sono: Celine Dion.

E’ un ritratto intimo, pieno di amore della stella mondiale che ha dovuto combattere contro la mattia che l’ha attanagliata. La musica è il motore di tutto. Per gli appassionati di storia, ecco spuntare una serie su una donna appartenente alla famiglia Tudor che è stata Regina di Inghilterra per soli 9 giorni. E’ la storia di Lady Jane Grey che è stata decapitata subito dopo essere salita al trono.

Nella serie, però, nn muore, ma si salva e lo fa completamente da sola. Il titolo è: My Lady Jane. Il 6 giugno, invece, sarà la volta della seconda stagione di una delle serie più amate su Amazon Prime Video. Parliamo di Prisma, ambientata in Italia, precisamente nella città di Latina. I giovani protagonisti andranno alla scoperta di quella che è la loro vera identità.

Non mancheranno tensioni, segreti, bugie, frammisti a sentimenti di rabbia e di gioia. Infine, vogliamo portare alla vostra attenzione Maschile Plurale, la storia di due ragazzi che si ritrovano tre anni dopo la morte di un loro amico che li aveva fatti incontrare. Una intensa storia d’amore. Ovviamente, di titoli in arrivo ce ne sono ancora tantissimi altri. Ma prima di vederli, vi consigliamo di non perdervi quelli in scadenza.