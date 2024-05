LIDL distrugge le bollette: con questo accessorio cucini senza riscaldare gli ambienti ed abbassi consumi di energia | Ammoderna casa con stile e garantisci sapori sempre deliziosi

Chi lo avrebbe mai detto che LIDL, la grande catena di distribuzione tedesca, avesse proposto in promozione un dispositivo del genere?

Ebbene, nessuno lo avrebbe mai immaginato nemmeno che potesse arrivare un dispositivo simile in grado di tenere a bada le bollette energetiche e, finanche, dimezzarle. E, poi, come se non bastasse, c’é da dire che il costo a cui è proposto è davvero irrisorio. Come al solito, LIDL si distingue dai suoi competitor per i suoi prodotti di qualità a costi bassissimi.

Lo abbiamo visto molte volte in quest’ultimo periodo. Questa catena di distribuzione attiva nel settore discount, non propone soltanto generi alimentari. Ma la sua vendita spazia dagli indumenti, tutti di qualità, agli articoli ed alle attrezzature per il giardinaggio. Vedi, ad esempio, le tante pianti o le tantissime varietà di sementi che si trovano all’interno degli scaffali dei negozi.

In più, all’interno di questi si possono trovare anche utensili ed attrezzature per il fai da te, dai trapani agli avvitatori, ad esempio. Insomma, il parco prodotti è davvero molto, ma molto vasto; potremmo dire che all’interno delle corsie dei supermercati ci si possa anche perdere. C’é, di sicuro, l’imbarazzo della scelta. Ricordiamo, poi, l’offerta relativa a quello che è il suo “Bimby”.

Quest’ultimo, in realtà, è stato oggetto di diversi eventi promozionali sin dall’inizio di quest’anno. Ora, però, a far bella mostra di sé è un altro dispositivo che cambierà radicalmente le cose riguardanti i consumi energetici in casa. Grazie ad esso, non ci saranno più bollette salate, assurde che fanno venire capogiri agli utenti che le aprono.

Ecco a voi la Doppia Piastra Ad Induzione di Silvercrest Kitchen Tools.

Si tratta di un prodotto davvero fantastico, avente una superficie in vetro. Vi consentirà di preparare tutte le pietanze, dalla colazione al pranzo, passando per la cena e per le vostre giornate all’aria aperta in pochissimo tempo, senza spendere un botto né di gas né di energia elettrica. Sarà, per tutti quelli che la acquisteranno, una vera e propria manna dal cielo.

Ma vediamo quali sono le sue caratteristiche. Dovete sapere che, proprio sopra la sua superficie, si trova un sensore touch su di un pannello che consente di comandare queste due piastre. Inoltre, è provvista di timer che può essere impostato fino a 180 minuti. Tanti anche i livelli di temperatura che possono essere impostati e regolati fino a 240 watt.

La sua potenza massima è di 3500 watt. Per concludere la sua descrizione, vi diciamo che questo è un dispositivo maneggevole. Le sue dimensioni non superano in lunghezza i 62 centimetri e, in larghezza, i 31 centimetri. Il suo costo, poi, è davvero conveniente. Pensate che potrete pagarla, in offerta, solo 89 euro ed è garantita ben 3 anni. Fate presto, però, perché scade domenica 2 giugno.