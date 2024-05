Kindle Unlimited: come abbonarsi e quanto costa | C’è anche la prova gratis

Kindle Unlimited: tuffati in un mare di letture senza limiti! Scopri come abbonarti, il costo e approfitta della prova gratuita.

Sei un lettore appassionato che ama divorare libri su qualsiasi genere? Allora Kindle Unlimited è l’abbonamento perfetto per te!

Kindle Unlimited è un servizio di Amazon che offre accesso illimitato a milioni di eBook e una selezione di riviste su qualsiasi dispositivo. Ideale per gli amanti della lettura, questo abbonamento consente di esplorare una vasta gamma di generi e autori senza limiti.

In questo articolo, scopriremo come abbonarsi a Kindle Unlimited, quanto costa e come approfittare della prova gratuita.

Come abbonarsi a Kindle Unlimited

Abbonarsi a Kindle Unlimited è semplice e veloce. Ecco una guida passo-passo:

Accedi al sito ufficiale di Amazon e assicurati di essere loggato con il tuo account.

e assicurati di essere loggato con il tuo account. Nella barra di ricerca, digita “ Kindle Unlimited ” e clicca sul risultato pertinente.

” e clicca sul risultato pertinente. Una volta sulla pagina di Kindle Unlimited , clicca su “Inizia la prova gratuita di 30 giorni”. Questo ti darà accesso immediato al servizio senza costi iniziali.

, clicca su “Inizia la prova gratuita di 30 giorni”. Questo ti darà accesso immediato al servizio senza costi iniziali. Segui le istruzioni per confermare la tua iscrizione. Ti verrà chiesto di inserire i dati di pagamento per il rinnovo automatico, ma non verrà addebitato nulla durante il periodo di prova.

Se non l’hai già, scarica l’app Kindle Unlimited sul tuo dispositivo preferito: è accessibile su smartphone, tablet, e-reader Kindle e computer.

Quanto costa Kindle Unlimited

Dopo la prova gratuita di 30 giorni, Kindle Unlimited ha un costo di 9,99€ al mese. Il rinnovo è automatico, quindi è importante ricordarsi di annullare l’abbonamento se non si desidera continuare dopo il periodo di prova. Con 9,99€ al mese, gli utenti possono leggere senza limiti una vasta selezione di eBook, dalle ultime novità ai classici senza tempo.

Kindle Unlimited offre numerosi vantaggi per i lettori appassionati:

Nessun impegno a lungo termine – puoi cancellare l’abbonamento in qualsiasi momento, senza costi di recesso.

– puoi cancellare in qualsiasi momento, senza costi di recesso. Lettura su qualsiasi dispositivo – Kindle Unlimited è disponibile su smartphone, tablet, eReader Kindle e computer.

– è disponibile su smartphone, tablet, eReader Kindle e computer. Download offline – scarica i tuoi titoli preferiti per leggerli anche quando sei offline.

– scarica i tuoi titoli preferiti per leggerli anche quando sei offline. Sconto con Amazon Prime – se sei già un abbonato Prime, puoi usufruire di Kindle Unlimited a un prezzo scontato.

La prova gratuita di 30 giorni è quindi un’ottima opportunità per testare Kindle Unlimited senza impegno. Durante questo periodo, potrai sfruttare tutti i vantaggi del servizio e decidere se vale la pena continuare. Ricorda solo di annullare l’abbonamento prima della fine del periodo di prova se non desideri proseguire con il servizio.