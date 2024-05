GP: come guardare le gare in streaming gratuitamente

Il Gran Premio di Monaco non sarà trasmesso in chiaro in Italia ma c’è un modo per vederlo in streaming gratis: ecco come fare.

Il mondo dei motori affascina milioni di appassionati, soprattutto durante i weekend di gara quando la tensione è alle stelle e le emozioni corrono veloci come i bolidi in pista.

Tra le diverse gare, il Gran Premio di Monaco è sicuramente l’appuntamento fisso più ambito per gli amanti delle corse automobilistiche, ma non tutti possono permettersi un abbonamento a Sky per guardarlo in diretta. Tuttavia, esistono delle alternative per seguire le gare in streaming gratuitamente.

Infatti, anche se il Gran Premio di Monaco non sarà trasmesso in chiaro in Italia, sarà comunque possibile seguirlo su alcune piattaforme online. Scopriamo quindi come fare a vedere in streaming gratis il GP di Monaco.

Streaming gratis GP: è possibile?

Il GP di Monaco è uno degli eventi più attesi dell’anno nel mondo della Formula 1. Il circuito cittadino del Principato di Monaco è noto per la sua difficoltà e per il glamour che lo circonda. Quest’anno, la gara sarà trasmessa in diretta su Sky, il principale detentore dei diritti di trasmissione per il campionato di Formula 1 in Italia.

Nonostante Sky detenga i diritti esclusivi per la trasmissione delle gare di Formula 1 in Italia, è possibile seguire il GP di Monaco in streaming tramite il servizio NOW. NOW offre una vasta gamma di contenuti sportivi, inclusi quelli firmati Sky, e per accedere al GP di Monaco in streaming è sufficiente sottoscrivere un abbonamento al Pass Sport.

Come vedere in streaming gratis il GP

NOW è una piattaforma di streaming che permette di seguire gli eventi sportivi su vari dispositivi come Smart TV, smartphone, tablet, PC, console di gioco, Google Chromecast e NOW Smart Stick. Il Pass Sport mensile costa 24,99 euro, ma è possibile ottenere un’offerta vincolata per 12 mesi a 14,99 euro al mese. Questa flessibilità rende NOW una soluzione conveniente per gli appassionati di sport.

Per iniziare a utilizzare NOW, basta visitare il sito ufficiale e scegliere l’offerta Sport. L’abbonamento si attiva al momento dell’acquisto e può essere disdetto senza vincoli entro 24 ore prima della scadenza del periodo di visione: un’ottima soluzione per chi desidera seguire in streaming gratis il GP di Monaco e gli altri eventi sportivi senza impegni a lungo termine.