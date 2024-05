Disney+ di Giugno: un catalogo da far brillare gli occhi di tutti gli amanti della saga di Star Wars | L’anteprima è assoluta

Sta iniziando l’estate ed il prossimo mese di giugno che, tra l’altro, è quello che la porta in dote a tutti, si preannuncia davvero caldissimo su Disney+.

Ebbene sì, nonostante le temperature siano votate inesorabilmente verso una impennata ed arriverà il caldo estivo, questa piattaforma che offre contenuti in streaming, vuol convincere gli utenti a restare ancora un po’ sul divano di casa per guardare tutto ciò che proporrà in questo primo mese estivo. Certo, magari si può anche optare per organizzare una serata in terrazzo con parenti ed amici.

Quel che è sicuro è che il catalogo di giugno su Disney+ risulta essere davvero avvincente. In particolar modo vogliamo segnalare quello che potremmo definire uno speciale sul mondo della modo. Sì, perché arriverà, il prossimo 7 giugno, lo speciale dedicato ad uno stilista ambizioso, eclettico che ha sfidato uno dei sui amici più cari: Yves Saint Laurent.

Il titolo in questione è Becoming Karl Lagerfeld. Ma non è affatto finita qui. Sì, perché grazie al film documentario Diane Von Furstenberg: Woman in charge, si percorrerà la storia di una delle più grandi fondatrici di una casa di moda. Si partirà dalla sua vita privata, fino ad arrivare al suo successo. Sarà disponibile dal prossimo 25 giugno.

Passiamo, ora, alla tanto attesa terza stagione di una serie tv: Abbott Elementary. E’ la storia di insegnanti e preside di una scuola americana di Philadelphia che sono sempre pronti all’opera per aiutare tutti gli alunni ad avere un futuro migliore nonostante alcuni impedimenti. Ma il mese di giugno su Disney+ è ancora molto altro.

Ancora niente mare: c’é Star Wars su Disney+ !

Ebbene sì, avete capito benissimo. Parliamo di “The Acolyte: La Seguace“, un titolo stupefacente in cui il Maestro Jedi incontrerà, nuovamente, sul suo cammino una sua vecchia conoscenza: una guerriera molto, ma molto pericolosa. Ma la narrazione farà in modo che entrambi vadano incontro a delle forze strane, oscure, che rivoluzioneranno il loro sentire.

Capiranno che non è tutto come sembra. E sarà fruibile dal prossimo 5 giugno. Ovviamente, però, oltre questo titolo molto, ma molto atteso, si potranno trovare altri film e serie tv molto interessanti. Tra questi non possiamo non menzionare The Veil di cui, una delle due protagoniste, è stata apprezzata in un’altra serie come “Il Racconto dell’Ancella”.

Due donne, una americana ed una francese, entrambi spie, tra Istanbul, Londra e Parigi, si troveranno insieme ad affrontare un percorso ricco di sfide, di avventure per svelare un segreto che potrebbe portare alla rovina del mondo intero. Ed ancora altri titoli ci attenderanno tra pochissimi giorni e saranno tutti da godere.