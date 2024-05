Orologi di moda: ecco 5 modelli che ti fanno sembrare ricco e sono perfetti con ogni outfit | Uno in particolare è già praticamente sold-out

Gli orologi da polso sono, da sempre, oggetti, accessori che danno pregio, prestigio, eleganza a chi li indossa abitualmente o meno.

Certo, nell’era tecnologica che stiamo vivendo, con smartphone e smartwatch sempre più presenti sul mercato, non sono più tantissimi, come una volta, i cittadini che indossano orologi da polso tradizionali. Ma, nonostante ciò, possiamo dire che ce ne sono tanti che, comunque, sono sempre alla ricerca dell’orologio più bello, più elegante che possa esistere.

In alcuni casi, poi, parliamo di veri e propri cultori e collezionisti, si è disposti anche a sborsare cifre esorbitanti pur di accaparrarsi un orologio dai toni vintage, ma di grande pregio. Pensate che alcuni orologi vengono valutati anche oltre 100 mila euro. Sì, lo sappiamo, sono cifre esorbitanti, ma possiamo dire che ne valga la pena.

Ovviamente, si può sindacare che non tutti hanno una disponibilità economica del genere, talmente grande da poter comprarne anche solo un esemplare. E se vi dicessimo che non c’é alcun bisogno di spendere una fortuna per accaparrarsi un orologio alla moda, elegante e che vi faranno sembrare ricchi, anzi ricchissimi, ci credereste?

Ecco i modelli di orologio da polso che costano poco, ma sono eleganti e belli!

Ebbene sì, ce ne sono ben cinque che possono fare al caso di tutti e, soprattutto, sono economici rispetto ad alcuni che risultano essere inaccessibili alla stragrande maggioranza dei cittadini. Ed iniziamo subito con il primo di questi. Parliamo del Longines Conquest. Ha un design intramontabile e si puà scegliere tra cinturino in pelle o in acciaio.

Può essere indossato in qualsiasi occasione, da quelle più eleganti a quelle meno formali. Il suo costo base è di circa 950 euro. Il secondo esemplare di orologio è il Moonwatch di Bulova . L’azienda ha voluto celebrare quello che è stato l’orologio che è arrivato sulla Luna ed è caratterizzato dal movimento a quarzo super preciso e super affidabile. Il suo costo si aggira intorno ai 460 euro.

Passiamo, adesso al Tissot Gentleman, un orologio che sfida i secoli con cassa e bracciale in acciaio e vetro antigraffio. In questo caso, possiamo fornirvi informazioni più dettagliate sui costi: quello con movimento a quarzo costa 475 euro, quello con movimento automatico costa 925 euro. Intorno ai 1000 euro c’é anche il MIDO Multifort TV.

E’ una riedizione di un orologio che è stato il desiderio di molti negli anni ’70 dello scorso secolo. Si può scegliere tra il cinturino in acciaio o quello in gomma nelle colorazioni blu, marrone ed arancione. I quadranti, invece, offrono una scelta tra i colori verde, nero o marrone. Infine, ecco l’ Hamilton Khaki Auto con movimento automatico. Il suo costo è al di sotto dei 1000 euro. Ha un quadrante nero lucido con vetro zaffiro.