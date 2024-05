Google Maps: ecco come spiare qualcuno in incognito direttamente dall’App | Conoscerai ogni suo spostamento

Google Maps è uno dei tantissimi servizio che il colosso tech di Mountain View offre, da tantissimo tempo, agli utenti di tutto il mondo.

Ormai, si è abituati all’idea di trovare aiuto in questa piattaforma che da ben 19 anni è il punto di riferimento di tutti coloro i quali hanno necessità di raggiungere una località sconosciuta. E nel corso di questi lunghissimi anni, Google Maps, è andata arricchendosi di sempre nuove funzionalità e servizi da offrire a chi la utilizzava.

Ed ora, possiamo dire che sia davvero molto completa. Anche nell’ultimo periodo ci sono state delle novità. Pensiamo, ad esempio, alla possibilità di impostare il tipo di carburante utilizzato ed ottenere informazioni circa il percorso con minor consumo energetico e, quindi, di conseguenza, con minor impatto ambientale.

Inoltre, poi, come ben sapete, sono arrivate delle funzionalità che vanno ad aiutare tutti coloro i quali sono in possesso di una vettura elettrica. In particolar modo, questi ultimi, hanno la possibilità di vedere su mappa tutte le colonnine di ricariche presente sul territorio italiano e le loro caratteristiche in modo da comprendere al meglio se sia possibile o meno fermarsi ad una di queste.

Ora, poi, è arrivata qualcosa di davvero eccezionale, di assurdo che ne stravolgerà l’utilizzo. Sì, perché dovete sapere che si potrà spiare chiunque direttamente dall’applicazione, senza che nessuno lo sappia. In pratica, qualsiasi cosa facciano, sarà di vostra conoscenza: dagli spostamenti alle soste ai luoghi visitati. Scopriamo insieme come fare!

Una funzione di monitoraggio è appena arrivata in Maps!

Certo è che spiare altri utenti non è affatto qualcosa di eticamente corretto! In più, sappiate che si può incorrere in sanzioni ed anche pene severe. Diciamo che questa nuova funzionalità appena implementata all’interno di Google Maps è molto utile per chi ha figlie vuole tenerli sotto controllo in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo.

In questo modo, Google, ha voluto aiutare i genitori e, soprattutto, ha voluto che fossero più sicuri quando i loro figli sono fuori. Utilizzare questa nuovissima funzionalità è davvero molto semplice. Bisognerà, innanzitutto, avviare l’applicazione, scegliere la località di arrivo, avviare il navigatore e cliccare, dopo averla trovata, il pulsante “Condividi avanzamento viaggio“.

Scegliete il vostro contatto tra quelli che appariranno a schermo ed alla fine non dovrete fare altro che scegliere l’opzione “Condividi la tua posizione fino al tuo arrivo“. Ovviamente, tutte queste operazioni vanno fatte all’interno dell’applicazione Google Maps che è installata sul dispositivo dei figli. In questo modo, i genitori possono stare più sereni, almeno durante il viaggio.