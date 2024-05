WhatsApp: se non hai visto ancora la nuova funzione aggiornalo subito è pazzesca | Ti semplificherà tantissimo la vita

Ormai, tutti gli utenti che l’hanno scelta, sanno che WhatsApp, la piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta, è sempre pronta a stupire.

Lo ha fatto in tutti questi anni di attività, dal 2009 ad oggi, e lo ha fatto, in particolar modo nell’ultimo periodo, grazie all’implementazione di tantissime nuove funzionalità che sono andate a migliorare di moltissimo l’esperienza di utilizzo degli utenti e, ovviamente, anche i livelli di tutela della privacy e della sicurezza di utenti e dei loro dati.

Pensiamo, ad esempio, alla possibilità offerta a tutti di poter condividere il proprio schermo durante le videochiamate singole o di gruppo. Si tratta di qualcosa di veramente importante che consente di poter mostrare ai propri colleghi, ad esempio, il lavoro svolto senza dover condividere pesanti file. Ovviamente, nn si tratta della sola nuova funzionalità arrivata.

Pensiamo, ad esempio, a quella che riguarda la tutela della privacy e, soprattutto, di tutto ciò che viene scambiato all’interno delle chat. In pratica, si pone un lucchetto alle conversazioni più intime, a quelle private di cui nessuno vuole che si sappia nulla. Basta apporre un Pin alle stesse, senza il quale nessun altro potrà accedervi.

Insomma, abbiamo menzionato due novità arrivate negli ultimi mesi e che sono state apprezzate un po’ da tutti gli utenti della piattaforma. Ma quella di cui vogliamo parlarvi adesso, stupirà tutti e migliorerà di gran lunga, nuovamente, la user experience di WhatsApp. tenetevi forte perché si tratta veramente di qualcosa di fantastico.

Manage Downloads: la nuova funzionalità farà impazzire di gioia gli utenti di WhatsApp.

Ebbene sì, è questa la novità di cui abbiamo sentito bisogno di informarvi. Si tratta di un ottimo strumento per tenere sempre in ordine la piattaforma e, ovviamente, anche lo smartphone che la ospita di cui siete in possesso. In pratica, WhatsApp darà la possibilità a tutti di cancellare i file, i link, nelle conversazioni, in pochissime e semplicissime mosse. Certo, potreste dire che la cancellazione è già prevista, ma noi stiamo parlando d’altro.

Si, perché grazie a questa funzionalità, non si perderà più tempo ad eliminare i vari file. Fino ad ora, infatti, bisognava cancellare i file, uno ad uno, per ogni categoria. Da adesso in poi, invece, si potrà farlo molto più velocemente e facilmente. E lo si potrà fare per categoria. Ci spieghiamo meglio. Se un utente vuole cancellare tutti i file audio, potrà farlo grazie a questa funzionalità.

Vedrà soltanto quelli e potrà scegliere quali cancellare. E così sarà anche per le foto, per i video e per tutte le altre categorie. Non è ancora arrivata, ma il suo debutto sarà a breve, anzi a brevissimo dato che si tratta di qualcosa in fase di test.. Non resta altro da fare che attendere, ma vi avvisiamo che sarà una funzione solo per la versione Android.