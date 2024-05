Facebook truffa: ti rubano l’account e usano la tua identità | Massima attenzione

Attenzione a una nuova truffa su Facebook che circola tramite messaggi privati: ecco come funziona e come difendersi.

Negli ultimi tempi, si è diffusa una pericolosa truffa su Facebook che minaccia la sicurezza dei profili social.

Basta un click e in un attimo potreste perdere il controllo del vostro profilo Facebook, ma anche di quello Instagram, soprattutto se di tipo aziendale.

Scopriamo quindi come funziona la nuova truffa su Facebook, come riconoscerla e come difendere il proprio profilo dai malintenzionati.

Facebook truffa: come funziona

Nella nuova truffa Facebook, il tentativo di phishing inizia con un messaggio privato su Messenger da un contatto sconosciuto, che si presenta come esperto nella gestione delle Pagine dei Fan e promette di incrementare le visualizzazioni sui social. Questo messaggio include un link che, se cliccato, può portare alla compromissione dei vostri profili social, inclusi quelli aziendali su Instagram.

Il messaggio fraudolento contiene un link che termina con “.rar”, un chiaro segnale di pericolo. Cliccando su questo link, permettete agli hacker di prendere il controllo del vostro account. Una volta ottenuto l’accesso, i truffatori iniziano a pubblicare post di Trading account autonomamente, usando la vostra identità per promuovere attività sospette. È fondamentale ignorare e segnalare qualsiasi messaggio che richieda di cliccare su link sospetti, specialmente se proviene da contatti sconosciuti.

Come difendersi dalle truffe su Facebook

Per proteggersi da queste truffe su Facebook, è essenziale adottare alcune precauzioni. Prima di tutto, mettete in sicurezza il vostro profilo:

Utilizzate l’autenticazione a due fattori – questa misura di sicurezza aggiuntiva rende più difficile per i truffatori accedere ai vostri account, anche se riescono a ottenere le vostre credenziali.

– questa misura di sicurezza aggiuntiva rende più difficile per i truffatori accedere ai vostri account, anche se riescono a ottenere le vostre credenziali. Aggiornate regolarmente le password – cambiate le vostre password periodicamente e utilizzate combinazioni complesse di lettere, numeri e simboli.

– cambiate le vostre password periodicamente e utilizzate combinazioni complesse di lettere, numeri e simboli. Segnalate attività sospette – se ricevete messaggi o richieste sospette, segnalateli immediatamente a Facebook . Questo aiuta a prevenire che altri utenti cadano nella stessa trappola.

– se ricevete messaggi o richieste sospette, segnalateli immediatamente a . Questo aiuta a prevenire che altri utenti cadano nella stessa trappola. Educatevi sulle truffe online – essere informati sui vari tipi di truffe vi rende meno vulnerabili agli attacchi. Seguite blog e notizie sulla sicurezza online per rimanere aggiornati.

Inoltre, per proteggere il vostro profilo dalla nuova truffa Facebook, verificate sempre la provenienza dei messaggi che richiedono password o credenziali. Le richieste legittime provengono solitamente da fonti affidabili e non da contatti sconosciuti o sospetti. Inoltre, non scaricate mai file di cui non conoscete il contenuto. I file con estensioni insolite, come .rar, .zip, o .exe, possono contenere malware o strumenti per rubare le vostre informazioni personali.