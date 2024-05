DAZN fa impazzire i tifosi: solo per questo club di calcio Serie A lo sconto è assurdo | Vantaggio esclusivo dedicato a questi fan

DAZN è una della piattaforme che offrono contenuti in streaming dietro sottoscrizione di un abbonamento a titolo oneroso.

E questo può essere sia mensile che annuale. Ovviamente, in quest’ultimo caso, si ha diritto a degli sconti sul prezzo totale, in special modo se si decide di optare per una unica soluzione di pagamento. Come ben sapete, si tratta della piattaforma che offre contenuti in streaming riguardanti tantissimi contenuti sportivi a partire dal calcio.

E, diciamoci la verità, la maggior parte degli utenti sottoscrive l’abbonamento solo per questo sport. Purtroppo, però, DAZN, nell’ultimo periodo si è resa protagonista di episodi alquanto spiacevoli. E tutti riguardano l’aumento dei prezzi degli abbonamenti. Lo ha fatto pochissimi mesi fa, facendo innalzare un polverone mediatico assurdo.

E, non contenta, ha deciso, nelle scorse settimane, che dalla prossima estate ce ne saranno altri. Addirittura chi si avvale del Play Store dovrà sborsare quasi 70 euro al mese. Una cifra davvero esorbitante, non credete? Ed ha già informato tutti i sui clienti tramite mail. Tutto ciò avverrà a fronte dell’immissione di nuovi canali.

Ed oltre questi, aumenterà anche il palinsesto di eventi sportivi. E’ questa la giustificazione di quanto avverrà. Dovete sapere, però, che l’azienda ha previsto degli sconti molto forti sull’abbonamento per chi è tifoso di una specifica squadra che milita nel campionato italiano di calcio di serie A. Solo ed esclusivamente per loro DAZN costerà molto meno.

Se sei tifoso di questa squadra di calcio, ti conviene sapere cosa è previsto da DAZN!

Ebbene sì, alcuni tifosi possono festeggiare e non solo per le vicende positive legate al loro team calcistico di appartenenza. Possono fare salti di gioia perché il loro abbonamento in piattaforma costerà meno. L’unico problema è che bisogna sbrigarsi per approfittare di questa promozione perché scade il prossimo 30 maggio. I tifosi interessati sono quelli juventini.

Questa promozione è stata messa su in collaborazione proprio con la squadra di calcio Juventus. per approfittarne, però, ci sono dei vincoli da rispettare. O meglio, il vincolo è solo è soltanto uno. Sì, perché potranno richiedere questo sconto per l’abbonamento alla piattaforma solo coloro i quali hanno sottoscritto l’abbonamento allo stadio.

Attenzione, però, non parliamo di coloro i quali sono abbonati alla stagione, ormai, terminata, ma di quelli che si sono abbonati per la prossima stagione calcistica che inizierà il mese di agosto. In pratica, potranno usufruire di uno sconto sul Piano Standard alla piattaforma con pagamento in un’unica soluzione. Pagheranno soltanto 299 euro all’anno, ovvero, 25 euro al mese anziché 30!