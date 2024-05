LIDL moda estate: nuovo volantino conquista i gusti di tutta la famiglia con abbigliamento di grande gusto e finiture alla moda | Veste tutti a pochi euro

Ci risiamo, LIDL lo ha fatto un’altra; nel nuovo volantino c’é uno speciale dedicato alla imminente stagione estiva ed in particolar alla moda per il periodo.

Ormai, in tutti questi mesi lo abbiam imparato tutti. La grande catena di distribuzione tedesca attiva nel settore discount non propone in vendita solo generi alimentari. Certo, in tutti i negozi della catena presenti su tutto il territorio nazionale, sono loro i protagonisti principali. Ma negli scaffali si può trovare praticamente di tutto.

E la qualità è indiscutibile così come i prezzi super vantaggiosi anche senza promozioni. Pensiamo, ad esempio, ai prodotti ed agli utensili per il fai da te, ma anche a tutti i prodotti per il giardinaggio, dai semi ai fiori, dalle piante agli arnesi per potare, ad esempio. Ed ancora, ci sono anche diverse soluzioni che riguardano i dispositivi elettronici.

Tra tutti questi prodotti, poi, questa volta, ecco apparire tantissimi indumenti adatti per la stagione estiva, ormai, alle porte. Il nome di questo speciale è “Estate perfetta” e si possono trovare capi di vestiario di altissima qualità a dei prezzi davvero assurdi. E ce ne sono sia per donne che per uomini. Vediamo, un po’, insieme di cosa si tratta.

Lidl veste tutti per l’estate: dalle camicie ai pantaloni, dalle scarpi agli accessori!

Sono tantissimi i prodotti in promozione. Per questo iniziamo subito dal primo che è un Vestito di lino da donna Esmara. Ci sono taglie dalla 38 alla 48, con fondo beige e trame in nero. Il suo costo esclusivo è di soli 9,99 euro. E non finisce qui. Sì, perché a soli 7,99 euro potrete acquistare delle camicette da donna Esmara di vario colore, dal nero al rosa o dalle stesse trame del vestitino precedente.

Stessa marca e stesso prezzo anche per le Canotte da donna, in rosa, nero e beige. Passiamo, adesso ai pantaloni. Troverete gli Shorts in lino da donna Esmara a 9,99 euro ed i pantaloni lunghi Esmara da donna in diverse colorazioni a soli 8,99 euro. Chiudiamo gli indumenti da donna con la maglia in lino Esmara a soli 7,99 euro. Tra gli indumenti per uomo, spiccano le Camicie in lino Livergy con taglie che vanno dalla M alla XL a 11,99 euro.

Stesso prezzo, poi, 9,99 euro, sia per le camicie in lino a maniche corte sia per i bermuda da uomo Livergy (questi con taglie che arrivano fino alla 56). E ce ne sono di diverse colorazioni. Terminiamo con gli indumenti da uomo con le Polo Livergy a soli 8,99 euro. Passiamo, adesso agli occhiali da sole Auryol da donna dalle svariate forme e colorazioni a 4,99 euro.

E ci sono anche le ciabatte sia da uomo che da donna. Da uomo sono a marchio Livergy, mentre da donna sono a marchio Esmara. In entrambi i casi il costo è di 5,99 euro a confezione. Per gli uomini, poi, troviamo anche le scarpe a 9,99 euro e le cinture (fino a 125 centimetri) sempre a marchio Livergy a 5,99 euro. Attenzione, però, perché questa promozione scade domenica 26 maggio.